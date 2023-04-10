Жёсткое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле

Со слов очевидцев, есть пострадавшие

10 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Два легковых автомобиля столкнулись в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина вечером 9 апреля.

"В курсе 22" со ссылкой на очевидцев пишет, что есть пострадавшие. В паблике Barnaul 22 в комментариях уточнили, что один из участвовавших в ДТП автомобилей принадлежит службе доставки еды.

Фото: Екатерина Горбунова / Barnaul 22

На месте работали экстренные службы. Подробности уточняются.

Ранее в Барнауле неизвестные разбили машину сотрудника булыгинского кладбища. Мужчина оставил её без присмотра, а обнаружил с выбитыми стёклами, вмятинами и посреди большой лужи.