Жители Алтайского края скинулись на УАЗ мобилизованным
Также к бойцам уехали две машины, гружённые гуманитарной помощью
26 февраля 2023, 08:05, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Алтайском крае жители райцентра Волчиха скинулись на УАЗ мобилизованным, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".
Автомобиль уже отправился к бойцам на передовую. Кроме того, туда же уехали две полные машины гуманитарной помощи.
16 февраля из Барнаула в Донбасс отправили 20 тонн продуктов. В партию вошли рис, горох и гречневая крупа. Также передали медикаменты и экипировку для военных.
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