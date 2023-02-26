Жители Алтайского края скинулись на УАЗ мобилизованным

Также к бойцам уехали две машины, гружённые гуманитарной помощью

26 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Алтайском крае жители райцентра Волчиха скинулись на УАЗ мобилизованным, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

Автомобиль уже отправился к бойцам на передовую. Кроме того, туда же уехали две полные машины гуманитарной помощи.

16 февраля из Барнаула в Донбасс отправили 20 тонн продуктов. В партию вошли рис, горох и гречневая крупа. Также передали медикаменты и экипировку для военных.