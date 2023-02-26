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Жители Алтайского края скинулись на УАЗ мобилизованным

Также к бойцам уехали две машины, гружённые гуманитарной помощью

26 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Алтайском крае жители райцентра Волчиха скинулись на УАЗ мобилизованным, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

Автомобиль уже отправился к бойцам на передовую. Кроме того, туда же уехали две полные машины гуманитарной помощи. 

16 февраля из Барнаула в Донбасс отправили 20 тонн продуктов. В партию вошли рис, горох и гречневая крупа. Также передали медикаменты и экипировку для военных.

Комментарии 8

  • Информация не полная- "Весточка из дома" (ТГ)отправила колонну в зону СВО: две газели с подарками от жителей Алтайского края и 5 (!!!!!) УАЗиков (в том числе Волчихинский) в подарок нашим землякам! Люди,не стесняйтесь делать добро!
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Молодцы!
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Кто нибудь слышал, чтобы друзья Путина что-то отправляли? Газпром заплатил Зеленскому больше миллиарда долларов за 2022 год. Но это немного не то
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Председательский?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Председательский?" Нет,твой. Или у тебя только велосипед?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ваш спам из методичку давно на нас не действует, а вызывает только раздражение.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Очень хорошая новость!
    26 февраля, Гость   Ответить
  • ваш спам из методичку давно на нас не действует, а вызывает только раздражение. ----- Поддерживаю.
    26 февраля, Гость   Ответить
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