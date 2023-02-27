Жителя Алтая лишили свободы из-за взятки за прививку от ковида

Сельчанин перевёл медсестре 15,5 тыс. рублей

27 февраля 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили жителя Благовещенского района за дачу взятки медсестре прививочного кабинета в посёлке Степное Озеро. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчина предложил медработнице за деньги внести в систему ложные сведения, что он и его знакомые привились от ковида, а также получить прививочные сертификаты.

За это сельчанин перевёл медсестре 15,5 тысячи рублей. Однако обман вскрылся, и суд впоследствии признал мужчину виновным, дал ему два с половиной года условно и оштрафовал на 31 тысячу.