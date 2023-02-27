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Жителя Алтая лишили свободы из-за взятки за прививку от ковида

Сельчанин перевёл медсестре 15,5 тыс. рублей

27 февраля 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили жителя Благовещенского района за дачу взятки медсестре прививочного кабинета в посёлке Степное Озеро. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов региона. 

Мужчина предложил медработнице за деньги внести в систему ложные сведения, что он и его знакомые привились от ковида, а также получить прививочные сертификаты.  

За это сельчанин перевёл медсестре 15,5 тысячи рублей. Однако обман вскрылся, и суд впоследствии признал мужчину виновным, дал ему два с половиной года условно и оштрафовал на 31 тысячу.

Комментарии 5

  • О,дайте,дайте мне свободу,я свой позор сумею искупить...
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Вот же бред. Кому так галочку хотелось поставить?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Обман, внесение заведомо ложной информации в государственную систему контроля эпидемии на порядок опаснее деяние, чем провокационная мелкая взятка 15 т.р. Что получила сестра?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Я поставила прививку, уже через месяц здоровье в ..... ушло. Больше года не вылазию с врачей, уже операцию делала по сосудам и вылазить ещё долго. А я не пенсионерка, без вредных привычек и со здоровьем до этого было все супер, по чистой случайности за пол года до прививки, решила сделать себе обширный проф.осмотр...просто была возможность
    27 февраля, Гость   Ответить
  • А что,ещё кого то заставляют насильно жахаться? Вроде же отменили обязаловку? Или я что то не знаю?
    27 февраля, Гость   Ответить
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