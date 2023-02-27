Жителя Алтая лишили свободы из-за взятки за прививку от ковида
Сельчанин перевёл медсестре 15,5 тыс. рублей
27 февраля 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае осудили жителя Благовещенского района за дачу взятки медсестре прививочного кабинета в посёлке Степное Озеро. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов региона.
Мужчина предложил медработнице за деньги внести в систему ложные сведения, что он и его знакомые привились от ковида, а также получить прививочные сертификаты.
За это сельчанин перевёл медсестре 15,5 тысячи рублей. Однако обман вскрылся, и суд впоследствии признал мужчину виновным, дал ему два с половиной года условно и оштрафовал на 31 тысячу.
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