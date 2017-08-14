Лето - попа отпусков, но как быть, если не находишься дома в период передачи показаний, что делать, если не согласен с счетом за свет, как считается плата за свет в подъезде, если часть жильцов отсутствует продолжительное время - об этом и не только вы можете спросить гендиректора Барнаульской горэлектросети Ивана Василиади.



18 июля на портале Amic.ru пройдет традиционная онлайн-конференция со специалистами БГЭС. Задавать можно любой вопрос, ответ получите в этот же день.



