Лето - попа отпусков, но как быть, если не находишься дома в период передачи показаний, что делать, если не согласен с счетом за свет, как считается плата за свет в подъезде, если часть жильцов отсутствует продолжительное время - об этом и не только вы можете спросить гендиректора
Барнаульской горэлектросети Ивана Василиади.
18 июля на портале Amic.ru пройдет традиционная онлайн-конференция со специалистами БГЭС. Задавать можно любой вопрос, ответ получите в этот же день.
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13:00.