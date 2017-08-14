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Как платить за свет, если уехал в отпуск: задай любой вопрос БГЭС

Лето - попа отпусков, но как быть, если не находишься дома в период передачи показаний, что делать, если не согласен с счетом за свет, как считается плата за свет в подъезде, если часть жильцов отсутствует продолжительное время - об этом и не только вы можете спросить гендиректора Барнаульской горэлектросети Ивана Василиади.

18 июля на портале Amic.ru пройдет традиционная онлайн-конференция со специалистами БГЭС. Задавать можно любой вопрос, ответ получите в этот же день.

Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13:00. 


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