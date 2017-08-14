Платить за свет и экономить: спроси у главы Барнаульской горэлектросети





Свои вопросы (любые по теме) можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. Также их можно задать в разделе онлайн-конференций с 13:00. Ответы от специалистов БГЭС и гендиректора компании начнут поступать с часа дня. Завершится прием вопросов в 16:00.



Ежемесячная плата за свет – дело привычное, но все же многие из нас часто сталкиваются с трудностями. Когда нужно подавать показания? Как понять, что пришло время менять счетчик? Какой сегодня действует тариф? Почему родственники в соседнем регионе платят за свет дороже/дешевле? Об этом и многом другом читатели портала Amic.ru могут спросить гендиректора Барнаульской горэлектросети Ивана Василиади.