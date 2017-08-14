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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Свет, счетчики и тарифы: онлайн-конференция с директором БГЭС

Все про электричество и оплату за него готов рассказать читателям ИА "Амител" гендиректор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади. 8 августа на портале Amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция со специалистами БГЭС. Барнаульцы могут напрямую обратиться к гендиректору компании с любым вопросом, касающимся деятельности БГЭС.

Как поменять счетчик и не нарваться на мошенников, от чего зависит стоимость электричества, за что начислили пени, и куда жаловаться, если слишком большой счет за свет – руководитель горэлектросети готов ответить на все ваши вопросы, а также в режиме онлайн решить и проблемные ситуации абонентов, если они имеют место быть.

Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. 

Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 14:00.

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