Традиционная онлайн-конференция со специалистами БГЭС проходит на
портале amic.ru 26 сентября. Генеральный директор
Барнаульской горэлектросети Иван Василиади отвечает на вопросы горожан в режиме онлайн.
Как понять, что счетчик пора менять, почему данные нужно подавать в определенное время, какое наказание следует за воровство электроэнергии и как случайно можно оказаться в должниках у электриков - на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности компании, готов ответить руководитель БГЭС.
В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 14:00