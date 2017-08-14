Традиционная онлайн-конференция со специалистами БГЭС проходит на портале amic.ru 26 сентября. Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади отвечает на вопросы горожан в режиме онлайн.



Как понять, что счетчик пора менять, почему данные нужно подавать в определенное время, какое наказание следует за воровство электроэнергии и как случайно можно оказаться в должниках у электриков - на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности компании, готов ответить руководитель БГЭС.