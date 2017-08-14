Четверг, 26 Сентябрь, 08:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,19
€ 70,59
Обь
63см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аварийная посадка Boeing 767 в БарнаулеГород. Слушай!Отключения горячей воды
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Как сэкономить при оплате за свет: спроси у главы Барнаульской горэлектросети

Традиционная онлайн-конференция со специалистами БГЭС проходит на портале amic.ru 26 сентября. Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади отвечает на вопросы горожан в режиме онлайн.
 
Как понять, что счетчик пора менять, почему данные нужно подавать в определенное время, какое наказание следует за воровство электроэнергии и как случайно можно оказаться в должниках у электриков - на эти и другие вопросы, касающиеся  деятельности компании, готов ответить руководитель БГЭС.

В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. 
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 14:00

Добавить свой вопрос

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.