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Откуда взялись пени и за что насчитали штраф – спроси у директора БГЭС

Читатели amic.ru могут задать вопрос генеральному директору Барнаульской горэлектросети. В четверг, 24 октября, на портале проходит очередная онлайн-конференция со специалистами БГЭС. Участие в ней принимает и руководитель компании Иван Василиади.
 
Почему нельзя пользоваться старым счетчиком, откуда берутся пени, почему так дорого стоит электричество – эти и другие вопросы, касающиеся деятельности компании, можете задавать уже сейчас в комментариях к этой новости. Ответы начнут поступать с 11 часов.

Онлайн-конференция продлится до 13:00.

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