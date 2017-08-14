ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Откуда взялись пени и за что насчитали штраф – спроси у директора БГЭС
Читатели amic.ru могут задать вопрос генеральному директору
Барнаульской горэлектросети. В четверг, 24 октября, на портале проходит очередная онлайн-конференция со специалистами БГЭС. Участие в ней принимает и руководитель компании Иван Василиади.
Почему нельзя пользоваться старым счетчиком, откуда берутся пени, почему так дорого стоит электричество – эти и другие вопросы, касающиеся деятельности компании,
можете задавать уже сейчас в комментариях к этой новости. Ответы начнут
поступать с 11 часов.
Онлайн-конференция продлится до 13:00. Добавить свой вопрос