Все про электричество, оплату за него, а также о счетчиках и штрафах готов рассказать барнаульцам генеральный директор БГЭС Иван Василиади. 7 ноября на портале Amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция со специалистами Барнаульской горэлектросети. Читатели портала могут напрямую обратиться к гендиректору компании с любым вопросом, касающимся деятельности БГЭС.
Как поменять счетчик и не нарваться на мошенников, ждать ли нового повышения стоимости электричества, куда жаловаться на слишком большие счета за свет – руководитель горэлектросети готов ответить на все ваши вопросы, а также в режиме онлайн решить проблемные ситуации абонентов, если они имеют место быть.
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13:00.