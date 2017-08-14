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Чтобы свет не погас. Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев

Кому выгодно устанавливать двухтарифный счетчик, почему искрит проводка, кто отвечает за "скачок электричества" и сгоревшую технику, и из чьего кармана оплачивается новогодняя иллюминация – генеральный директор БГЭС Иван Василиади 6 декабря отвечает на вопросы барнаульцев в режиме онлайн-конференции на портале amic.ru.

Читатели портала могут напрямую обратиться к главному электрику города с любым вопросом, касающимся деятельности БГЭС.

Как поменять счетчик, что делать, если соседи не платят за свет, где узнать информацию о долгах и можно ли за свет платить "в рассрочку" – руководитель горэлектросети готов ответить на все ваши вопросы, а также в режиме онлайн решить проблемные ситуации абонентов, если они имеют место быть.

Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. 

Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13:00.



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