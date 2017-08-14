Генеральный директор БГЭС Иван Василиади 13 декабря отвечает на вопросы читателей ИА "Амител". На портале проходит традиционная онлайн-конференция, во время которой вы можете задать любые интересующие вас вопросы, связанные с деятельностью компании. Зачем нужно знать мощность электросети своего дома, кто должен следить за сохранностью проводов, когда в декабре передавать показания счетчика и как сэкономить на свете и не оказаться в должниках в Новом году –
руководитель горэлектросети готов
ответить на все ваши вопросы.
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Онлайн-конференция продлится до 13:00.