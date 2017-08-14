Как БГЭС работает в период коронавируса. Иван Василиади отвечает на вопросы барнаульцев





Как работают электрики в период пандемиии коронавируса, как обратиться к специалистам БГЭС, если все кругом отменяют личные приемы, приезжают ли сотрудники БГЭС сейчас на вызов и как будет работать горэлектросеть в период "каникул", которые объявил президент с 28 марта по 5 апреля? На эти и другие вопросы, касающиеся деятельности предприятия, готов ответить Иван Василиади. В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.







Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.



Ответы начнут поступать с 11 часов. Конференция продлится до 14:00









Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади отвечает на вопросы жителей Барнаула в режиме онлайн на портале amic.ru. В четверг, 26 марта, мы проводим традиционную онлайн-конференцию со специалистами БГЭС,