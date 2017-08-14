Ждать ли повышения тарифов этим летом и когда начнут устанавливать умные счетчики: спроси гендиректора БГЭС





Можно ли отсрочить плату за электричество в период кризиса, когда начнут устанавливать "умные" счетчики, ждать ли повышения тарифов этим летом и как сэкономить на электричестве, если вы уезжаете на дачу – на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности горэлектросети, готов ответить ее руководитель.





В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.



Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.



Барнаульцы в режиме онлайн в четверг, 28 мая, могут задать вопросы генеральному директору Барнаульской горэлектросети Ивану Василиади. Традиционная онлайн-конференция со специалистами БГЭС проходит сегодня на портале amic.ru.Ответы начнут поступать с 11 часов. Конференция продлится до 14:00.