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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Как платить за свет, если уехал на дачу. Задай вопрос гендиректору БГЭС

Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади отвечает на вопросы жителей Барнаула в режиме онлайн на портале amic.ru. В пятницу, 26 июня, мы проводим традиционную онлайн-конференцию со специалистами БГЭС.
Нужно ли платить ОДН, если живешь на даче, и как подавать данные, если уехал из города туда, где нет интернета, стоит ли покупать "умный" счетчик и когда ждать повышения тарифов, на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности предприятия, готов ответить Иван Василиади. В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.

Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. 
Ответы начнут поступать с 11 часов. Конференция продлится до 13:00.

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