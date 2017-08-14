Все о долгах за свет. Онлайн-конференция со специалистами БГЭС

Откуда взялась задолженность за свет и как можно ее погасить, читателям amic.ru расскажет 24 сентября

начальник юридического отдела Ирина Александровна Тишина. В четверг на портале amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция

со специалистами БГЭС.







Переходят ли наследникам долги за свет после смерти владельца дома. Можно ли разделить лицевой счет. И до какого периода будет действовать мораторий на пени и штрафы – на эти и другие вопросы читателей специалист



Вопрос задал: Кирилл Я открыл свой бизнес по доставке продуктов. В прошлом месяце оформил все документы с горсетью. Могу ли дистанционно передавать документы в ваш клиентский офис? Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Здравствуйте, Кирилл. Такая возможность у наших клиентов есть. Взаимодействие компании с юридическими лицами осуществляется через интернет посредством двух систем – СБИС и ДИАДОК. Это аккредитованные операторы электронного документооборота, через которые можно не только передать, например, счета-фактуры, акты сверки, счета на оплату, но и получить документы, подписать их и отправить. Отмечу, что все контролирующие учреждения принимают подобные документы в качестве оригиналов и не требуют подтверждать их бумажным дубликатом. Более подробную информацию о дистанционных сервисах для юридических лиц можете посмотреть на официальном сайте нашей компании, в том числе по ссылке: http://bges.ru/consumers/organization/distanczionnyie-servisyi/.



Вопрос задал: Ольга Подскажите, нужно ли сейчас собственникам проводить поверку электросчетчиков? Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Добрый день, Ольга. Сейчас потребитель не обязан делать поверку электросчетчиков, поскольку с 1 июля 2020 года в соответствии с законодательством, в случаях выхода прибора учета из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или истечения интервала между поверками, энергокомпании за счет собственных средств сразу будут устанавливать новый электросчетчик. У потребителей многоквартирного дома прибор учета заменит гарантирующий поставщик электроэнергии, абонентов частного сектора – сетевая организация. Согласно пункту 80(2) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилы домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года №354, прибор учета заменят не позднее 6 месяцев с даты истечения его межповерочного интервала. Потребителю будет направлено уведомление о дате и времени установки электросчетчика. Отмечу, что собственник помещений или его представитель в многоквартирном доме, обеспечивает допуск гарантирующего поставщика к местам установки индивидуальных приборов учета электрической энергии.



Вопрос задал: Алена Как вы сейчас взаимодействуете с судебными приставами и в целом ведется работа по принудительному взысканию долгов?



Вопрос задал: Петр Ситуация с коронавирусом у нас в стране не улучшается. Будет ли продлена поддержка граждан по оплате коммунальных услуг? Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Добрый день, Петр. Решение таких вопросов находится за пределами компетенции энергосбытовых компаний. Однако я напомню, что в настоящее время на отключение электроэнергии за долги, начисление пеней действует мораторий. Запрет распространяется на физических лиц и согласно постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 года N 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» продлится до 1 января 2021 года. После этого мы возобновим начисления пеней и у тех потребителей, которые накопили задолженность за электроэнергию, сумма неустойки может оказаться весьма существенной. Поэтому настоятельно рекомендую всем должникам погасить задолженность за электроэнергию.



Вопрос задал: Алексей Частный дом планируем разделить на две половины. Что нам делать с оплатой электроэнергии, как нам разделить лицевой счет?



Вопрос задал: Ирина Викторовна Нам в наследство от родственника досталась квартира на ул. А. Петрова. Позже мы выяснили, что за квартирой числятся долги за свет. Должны ли мы их оплачивать?



Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Добрый день, Ирина Викторовна. Согласно действующему законодательству если квартира досталась по наследству, то наследник принимает на себя все обязательства по оплате коммунальных долгов умершего, в том числе и за электроэнергию. Энергоснабжающая организация вправе потребовать от нового собственника оплатить задолженность по оплате электроэнергии, которая накопилась как за период до смерти бывшего владельца, так и после его смерти до вступления в наследство его родственников. Взыскивание долгов в судебном порядке происходит в рамках сроков исковой давности.

начнет отвечать с 11:00.Задавать вопросы вы можете уже сейчас, в комментариях под этой новостью. Онлайн-конференция продлится до 14:00.