Все, что нужно знать о моратории на штрафы и долги за свет. Онлайн-конференция со специалистами БГЭС

Когда заканчивается мораторий на пени и штрафы из-за долгов за свет и что нужно успеть сделать до Нового года, чтобы избавиться от задолженности за потребленную электроэнергию, читателям amic.ru расскажет

начальник юридического отдела Ирина Александровна Тишина. В четверг,

на портале amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция

со специалистами БГЭС.







Можно ли оспорить решение БГЭС о сумме долга, правомерно ли "вешать" долги старых хозяев дома на новых и есть ли срок давности у задолженности – на эти и другие вопросы читателей специалист



Вопрос задал: Александр В пандемию накопил большой долг за электричество. В ТСЖ пугают, что мне обрежут свет, если не заплачу. Но ведь на эту процедуру введен мораторий? Или председатель нашего товарищества прав? Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Добрый день, Александр. С 6 апреля 2020 года постановлением Правительства № 424 до конца года приостановлены начисления пени и отключения электроэнергии физическим лицам. Однако со 2 января 2021 года у нас вновь появится право отключать электроэнергию за долги и начислять неустойку на сумму задолженности, в том числе возникшую в период приостановления начисления пени. Поэтому долги за потребленную электроэнергию копить не стоит.



Вопрос задал: Наталья Добрый день. Электрические провода висят очень низко над крышей нашего дома, куда нужно обратиться, чтобы эту проблему устранили? Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Здравствуйте, Наталья. По этому вопросу необходимо обратиться к нашим коллегам в «Барнаульскую сетевую компанию». Позвоните в диспетчерскую службу по телефону 38-06-16 и в ситуации обязательно разберутся.



Вопрос задал: Елена Купила комнату в квартире, где кроме меня живет еще одна семья. У нас один счетчик на 2 хозяина. Но я уже устала каждый месяц ходить и выбивать у соседей деньги на оплату нашей общей квитанции за электроэнергию? Как бы сделать так, чтобы мне приходили только мои счета за свет? Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Добрый день, Елена. Для разделения платы за электроэнергию между жильцами в коммунальной квартире необходимо открыть дополнительные лицевые счета на собственников комнат. Для этого нужно обратиться в офис АО «БГЭС», предоставив документы: копии паспортов, документы на право собственности, выписки из домовой книги и соглашение о распределении объема потребленной электроэнергии между собственниками.



Вопрос задал: Светлана Здравствуйте. Услышала на днях, что горэлектросеть обещает списать пени всем своим должникам, если погасить сумму задолженности до конца этого года. Скажите, есть ли ограничения на сумму пени? Или будет списано все до копеечки? Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Здравствуйте, Светлана. Да, действительно, Барнаульская горэлектросеть готова списать всю сумму пени абоненту, погасившему в период проведения акции, с 23 ноября до 31 декабря 2020 года, задолженность за электроэнергию по состоянию на 1 декабря 2020 года и оплатившему начисления за ноябрь. Ограничений на сумму пеней нет. Но принять участие в акции могут только физические лица, а также условия акции не распространяются на пени, начисленные по итогам судебного производства.



Вопрос задал: Сергей Добрый день, летом уехали на несколько месяцев из квартиры на дачу, показания счетчиков электроэнергии не передавали. Все электроприборы мы отключили. Но нам все равно выставили счета? За что? И можно ли его не оплачивать? Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Добрый день, Сергей. Мы рекомендуем абонентам передавать показания счетчика, даже если они нулевые. Это позволит производить начисление за потребленную электроэнергию корректно, с учетом фактического расхода пользователя. В ином случае расчет платы за электроэнергию сделают по среднему потреблению абонента, что и произошло в вашем случае. Корректировка начислений будет произведена сразу после передачи фактических показаний прибора учета. Квитанцию необходимо оплачивать, поскольку все начисления произведены только на законных основаниях по расчетным методикам, утвержденным законодательством. В случае просрочки платежей мы взыскиваем задолженность в судебном порядке. Напомню, что показания электросчетчика горсеть советует передавать с 21 по 25 число каждого месяца. Сейчас для этого можно воспользоваться любым дистанционным сервисом: по телефону 35-04-04 с 7:00 до 22:00 (без выходных), через личные кабинеты БГЭС, Системы «Город», ГИС ЖКХ, по электронной почте energy@bges.ru, с помощью SMS-сообщение на номер 8-903-767-67-22, через автоматический сервис по телефону (3852) 35-02-02 и роботизированную систему по номеру (3852) 50-16-50.



Вопрос задал: Валерий Я плату за коммунальные расходы всегда в первую очередь, а мой сосед говорит, что долги со временем спишут и платить не придется?



Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Здравствуйте, Валерий. Могу однозначно сказать, что платить за электроэнергию в любом случае придется всем потребителям. Если абонент своевременно не оплачивает квитанцию за электричество, то мы сразу же обращаемся с заявлением на выдачу судебного приказа. Уже через месяц после просрочки платежа у недобросовестного пользователя электроэнергией могут возникнуть проблемы в виде списания долга с банковских карт или ареста имущества. Чтобы избежать такого рода неприятностей советую соблюдать платежную дисциплину и решать вопросы с оплатой электроэнергии в досудебном порядке.



Вопрос задал: Алексей Несколько месяцев я не жил в квартире, но БГЭС насчитала мне долг за ОДН. Можно ли оспорить этот долг? Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Добрый день, Алексей. Хочу заметить, что плата за электроснабжение на ОДН (КР на СОИ) взимается со всех собственников многоквартирного дома по действующему законодательству и не зависит от факта проживания в квартире. Поэтому пока вы владеете собственностью в МКД, такие начисления будут производиться на постоянной основе и должны быть указаны в квитанции. Конечно, у вас есть право обратиться в суд, но подумайте о том, есть ли шансы оспорить начисления, произведенные на законных основаниях. Рекомендую внимательно посмотреть "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".



Вопрос задал: Татьяна Николаевна Купила квартиру, а у предыдущего собственника оказались долги за электроэнергию. Что делать? Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС Здравствуйте, Татьяна Николаевна. При покупке квартиры новый собственник не несет ответственность за долги бывшего владельца. Вам просто нужно переоформить лицевой счет и ваша ситуация урегулируется сразу же. Для этого нужно направить на электронный адрес bges@bges.ru выписку из ЕГРН, выписку о количестве проживающих в квартире человек, договор купли-продажи, копию паспорта нового собственника, а также документ, подтверждающий показания счетчика на день покупки квартиры.

26 ноября,начнет отвечать с 11:00.Задавать вопросы вы можете уже сейчас, в комментариях под этой новостью. Онлайн-конференция продлится до 14:00.