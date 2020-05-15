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Узнай все про оплату электричества. Задай вопрос специалистам БГЭС
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Узнай все об оплате электричества. БГЭС отвечает на вопросы читателей amic.ru

Сегодня, 29 апреля, на портале amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция со специалистами Барнаульской горэлектросети. Задать вопрос можно прямо сейчас и до 13:00 в комментариях.


Предыдущая конференция прошла 30 марта. Экспертам Барнаульской горэлектросети поступило 10 вопросов. В топе интересующих тем – начисления за общедомовые нужды (ОДН) и установка электросчётчиков. Менее популярны вопросы об открытии лицевого счета, передача показаний, санкции за энерговоровство и задолженность.


На вопросы читателей отвечают:


– руководитель юридического управления БГЭС Ирина Тишина;

– и.о. начальника отдела продаж электроэнергии населению Светлана Парфенова (ей можно задать вопросы о платежах за электроэнергию);

– руководитель управления технического аудита Юрий Власов (ответит на все вопросы о счётчиках).



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