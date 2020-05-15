Сегодня, 29 апреля, на портале amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция со специалистами Барнаульской горэлектросети. Задать вопрос можно прямо сейчас и до 13:00 в комментариях.
Предыдущая конференция прошла 30 марта. Экспертам Барнаульской горэлектросети поступило 10 вопросов. В топе интересующих тем – начисления за общедомовые нужды (ОДН) и установка электросчётчиков. Менее популярны вопросы об открытии лицевого счета, передача показаний, санкции за энерговоровство и задолженность.
На вопросы читателей отвечают:
– руководитель юридического управления БГЭС Ирина Тишина;
– и.о. начальника отдела продаж электроэнергии населению Светлана Парфенова (ей можно задать вопросы о платежах за электроэнергию);
– руководитель управления технического аудита Юрий Власов (ответит на все вопросы о счётчиках).