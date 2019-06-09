Открытие Международного туристско-спортивного фестиваля "Большой Алтай"
9 июня 2019, село Смоленское
Несколько сотен спортсменов и профессиональных туристов съехались в Алтайский край, чтобы сразиться в 17 видах соревнований. Международный туристско-спортивный фестиваль "Большой Алтай" проходит в Смоленском районе с 9
по 15 июня. Организаторами
мероприятия являются правительство Алтайского края и Ассоциация
детского и молодежного туризма региона.
Участие в фестивале примут более 360 человек из России, Казахстана, Монголии и Китая. Он проходит раз в два года на территории одной из этих стран в рамках международного проекта "Наш общий дом — Алтай". Они будут соревноваться в рафтинге, рыболовном
спорте, альпинизме, скалолазании, вело- и автотуризме, спортивном
ориентировании, перетягивании каната, армрестлинге, борьбе,
парапланеризме и мотопарапланеризме, а также в спортивном туризме
(пешеходные, водные, велосипедные, горные, комбинированные, авто-мото
дистанции) — всего 17 видов спорта и туризма.
В воскресенье, 9 июня, в ущелье Щеки на реке Песчаной состоялось торжественное открытие фестиваля. С приветственным словом выступили заместитель председателя правительства края, министр экономического развития региона Павел Дитятев, губернатор Ховдского аймака Монголии Буганцуль Дугэржава, секретарь Международного координационного совета "Наш общий дом —
Алтай", уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Для гостей и участников выступили лучшие коллективы Алтайского края.
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