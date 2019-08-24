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10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра"

24 августа 2019 г., Барнаул
24 августа при поддержке Новое Радио Барнаул и информационного портала Amic.ru на пл. Ветеранов прошел масштабный фестиваль "Дни Алтайского сыра". С каждым годом растет количество гостей и участников праздника. В этом году его посетило более 20 тысяч человек, около 20 сыроварен Алтайского края презентовали на празднике более 100 сортов сыра.
 По предварительным подсчетам за несколько часов на мероприятии было реализовано почти 10 тонн сыров и молочных продуктов.  

10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра" 10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра"


Комментарии

27.08.2019 06:28
- гость -

10 тонн сыра, 20 тысяч гостей? Как же чиновники любят приписки, даже в тех случаях когда не понятно для каких целей это делать.

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27.08.2019 07:55
гость

откуда 20 тыс?

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27.08.2019 08:00
- гость -

ну на фото толпа приличная. да и в течение дня запросто могло 20 тысяч побывать

0  0
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