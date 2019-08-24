10 тонн сыра, 20 тысяч гостей: как в Барнауле прошел фестиваль "Дни алтайского сыра"

24 августа при поддержке Новое Радио Барнаул и информационного портала Amic.ru на пл. Ветеранов прошел масштабный фестиваль "Дни Алтайского сыра". С каждым годом растет количество гостей и участников праздника. В этом году его посетило более 20 тысяч человек, около 20 сыроварен Алтайского края презентовали на празднике более 100 сортов сыра.

По предварительным подсчетам за несколько часов на мероприятии было реализовано почти 10 тонн сыров и молочных продуктов.