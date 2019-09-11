Не хуже чем в Сочи. На курорте "Манжерок" открыли скоростную канатную дорогу

7 сентября года на всесезонном курорте "Манжерок" заработал новый современный подъемник. Теперь оказаться на вершине горы Малая Синюха можно быстро и с комфортом. В торжественном открытии приняли участие глава Сбербанка Герман Греф и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин. По их словам, это только начало комплексного развития всего курорта.



Новый подъемник построили рядом со старой канатно-кресельной дорогой. Время подъема на вершину сократилось с получаса до шести минут. Греф стал одним из первых, кто воспользовался новой канатной дорогой. Стоимость поездки — 470 рублей. Глава Сбербанка оплатил билет, но для гостей в день открытия подъемник работал бесплатно.

"Мы поднялись прекрасно. Современные подъемники такого рода есть только в Сочи. Для людей это будет комфортно, тепло, безопасно и очень быстро. Думаю, что это будет большим подарком для горнолыжников. Старую канатную дорогу мы либо демонтируем, либо будем использовать только летом. Ее строительство здесь было ошибкой. Невозможно подниматься зимой 35 минут на неотапливаемом подъемнике," — поделился впечатлениями Греф.

Сбербанк инвестировал в проект более 1,4 млрд рублей. Подъемник способен перевезти 2400 человек в час. Сейчас это в несколько раз больше максимальной пиковой нагрузки горнолыжного комплекса. Ежегодно в Манжерок приезжают до 220 тысяч туристов. Греф подчеркнул, что за следующие 3-5 лет этот показатель планируют увеличить до 800 тысяч туристов в год.

Строительство канатной дороги — лишь первый этап в достижении этой цели. Сбербанк и дальше будет вкладывать средства в развитие инфраструктуры "Манжерока". В следующие несколько лет здесь построят современный гостиничный комплекс, а на вершине появится большая стеклянная смотровая площадка.

Хорохордин отметил, что таких инвесторов, как Сбербанк, в регионе можно сосчитать по пальцам. "Манжерок" — всесезонный курорт, но с зимним туризмом есть проблемы. Здесь есть трассы для маунтинбайка всех уровней сложности, и летом комплекс посещает много туристов и спортсменов. Но в зимнее время на курорте недостаточно снега, что мешает приросту турпотока. Эту проблему поможет решить строительство современной системы оснежения. Ее тоже построят при участии Сбербанка. Завершить планируют к началу следующего сезона.

Греф честно рассказал, что "Манжерок" являлся плохим активом для Сбербанка. И у компании был трудный выбор — бросить его или пытаться развивать. "Такие компании, как наша, должны иметь большой элемент социальной ответственности. Манжерок — уникальное место. Мы создадим здесь высококачественный курорт. Туризм — самая мультипликативная отрасль для создания рабочих мест и для развития малого бизнеса. Главное — не сам курорт, а всё, что появится вокруг него. Здесь возникнет множество возможностей для малого бизнеса. Я думаю, тут появится несколько тысяч новых рабочих мест," — рассказал Греф.

В честь открытия канатной дороги в комплексе провели масштабный праздник. Его частью стал велобайк-фестиваль "Манжерок", куда приехали любители велоспорта из разных уголков страны. Звезда лейбла Black Star Ternovoy стал хедлайнером праздничного концерта.