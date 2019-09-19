Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае

Уникальные методики проведения малотравматичных операций на сердце внедряют в Алтайском крае. Сложнейшие операции проводят наиболее щадящим способом – с помощью мини-инвазивной кардиохирурги. Врачи действуют через небольшой разрез в груди пациента и практически все манипуляции ведут, наблюдая за своими действиями на экране, куда выводится увеличенное изображение сердца и инструментов.

19 сентября в кардиологическом диспансере Алтайского края прошла конференция кардиологов, во время которой хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (г. Астрахань) Игорь Чернов провел по новой технологии две сложнейших операции жителям Алтайского края. Это мини-инвазивная коррекция порока клапана и реваскуляризация миокарда по методике "работающее сердце".

Ассистировали астраханскому хирургу врачи краевого кардиоцентра. Теперь такие операции они будут проводить самостоятельно.

Вместе с хирургами в операционную допустили фотографа Андрея Луковского. Специально для Amic.ru он сделал фоторепортаж первой операции по новой для края технологии.



