Пятница, 20 Сентябрь, 13:16

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,22
€ 70,94
Обь
97см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Фотогалерея

Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае

19 сентябрь 2019 г.

Уникальные методики проведения малотравматичных операций на сердце внедряют в Алтайском крае. Сложнейшие операции проводят наиболее щадящим способом – с помощью мини-инвазивной кардиохирурги. Врачи действуют через небольшой разрез в груди пациента и практически все манипуляции ведут, наблюдая за своими действиями на экране, куда выводится увеличенное изображение сердца и инструментов.

19 сентября в кардиологическом диспансере Алтайского края прошла конференция кардиологов, во время которой хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (г. Астрахань) Игорь Чернов провел по новой технологии две сложнейших операции жителям Алтайского края. Это мини-инвазивная коррекция порока клапана и реваскуляризация миокарда по методике "работающее сердце".

Ассистировали астраханскому хирургу врачи краевого кардиоцентра. Теперь такие операции они будут проводить самостоятельно.

Вместе с хирургами в операционную допустили фотографа Андрея Луковского. Специально для Amic.ru он сделал фоторепортаж первой операции по новой для края технологии.



Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции в Алтайском крае


Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.