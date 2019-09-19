Зоркий глаз и крепкая рука. Как в Барнауле прошел кубок России по стендовой стрельбе

130 стрелков со всей России приехали в Барнаул, чтобы показать свою меткость. В минувшие выходные в столице Алтайского края прошел 8-й этап кубка России по стендовой стрельбе. Турнир такого масштаба в нашем городе проходит впервые.



Участниками соревнований стали такие именитые спортсмены, как чемпионы мира Аял Макаров, чемпион России Максим Николаев, чемпион открытого Кубка Америки Георгий Тибилов (Омск).



Призовой фонд составлял полтора миллиона рублей. В итоге победителем алтайского этапа Кубка России стал якутянин Николай Кобяков, разбивший 190 мишеней. Как проходили соревнования, смотрите в фоторепортаже Андрея Луковского.

