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Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет"

3 октября 2019 г., Барнаул
Более 60 ведущих алтайских компаний представили свои лучшие продукты на продовольственном форуме "АлтайПродМаркет". Событие состоялось в Барнауле уже в четвертый раз. Здесь можно было не только увидеть, но и попробовать алтайские сыры, колбасы, мучные изделия и другие продукты местных производителей. Всего на выставке представили более 100 наименований товаров, изготовленных в Алтайском крае. Для местных производителей такая биржа – отличный способ показать "товар лицом" и найти новых закупщиков.

А потенциальных закупщиков оказалось немало: форум посетили представители 18 крупных торговых сетей не только из Алтайского края, но и из Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, а также из Красноярского края. Но даже на этом возможные рынки сбыта для алтайских предприятий не закончились: в бирже также приняли участие потенциальные закупщики из Китая и Вьетнама.

Кстати, в этом году событие вышло за рамки обычной выставки товаров алтайских производителей. "Вкусную" часть, наоборот, решили сократить. К тому же, бизнес-центр "Мой бизнес", где прошла биржа, не позволяет провести здесь масштабную ярмарку. Поэтому в дополнение к "вкусной" части форума появилась еще и образовательная. 

Помимо закупочной сессии, на форуме прошло восемь семинаров по темам "Маркетинг" и "Продажи". Своим опытом с участниками поделились ведущие отечественные специалисты из Москвы и Новосибирска. Всего в форуме приняли участие более 200 человек.
О том, каким получился форум "АлтайПродМаркет" в новом для себя формате, – в фоторепортаже amic.ru.

Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет" Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет"


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