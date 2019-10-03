Вкусно и познавательно: как в Барнауле прошел форум "АлтайПродМаркет"







Помимо закупочной сессии, на форуме прошло восемь семинаров по темам "Маркетинг" и "Продажи". Своим опытом с участниками поделились ведущие отечественные специалисты из Москвы и Новосибирска. Всего в форуме приняли участие более 200 человек.

О том, каким получился форум "АлтайПродМаркет" в новом для себя формате, – в фоторепортаже amic.ru. Кстати, в этом году событие вышло за рамки обычной выставки товаров алтайских производителей. "Вкусную" часть, наоборот, решили сократить. К тому же, бизнес-центр "Мой бизнес", где прошла биржа, не позволяет провести здесь масштабную ярмарку. Поэтому в дополнение к "вкусной" части форума появилась еще и образовательная.

Более 60 ведущих алтайских компаний представили свои лучшие продукты на продовольственном форуме "АлтайПродМаркет". Событие состоялось в Барнауле уже в четвертый раз. Здесь можно было не только увидеть, но и попробовать алтайские сыры, колбасы, мучные изделия и другие продукты местных производителей. Всего на выставке представили более 100 наименований товаров, изготовленных в Алтайском крае. Для местных производителей такая биржа – отличный способ показать "товар лицом" и найти новых закупщиков.А потенциальных закупщиков оказалось немало: форум посетили представители 18 крупных торговых сетей не только из Алтайского края, но и из Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, а также из Красноярского края. Но даже на этом возможные рынки сбыта для алтайских предприятий не закончились: в бирже также приняли участие потенциальные закупщики из Китая и Вьетнама.