100 лет великому конструктору-оружейнику. Выставку сувенирного оружия Михаила Калашникова представили в Барнауле

23 октября 2019 г., Барнаул. Екатерина Смолихина
Мероприятия, посвященные 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова, стартовали в Алтайском крае 23 октября. Так, в Алтайском краеведческом музее прошло открытие выставки сувенирного оружия, подаренного Калашникову президентами различных стран, генералами и рядовыми солдатами, которым его автомат спас жизнь.
На выставке можно увидеть нож из слоновой кости, а также нож, рукоять которого выполнена в виде ноги копытного животного и покрыта шерстью. В экспозицию вошла копия меча национального героя Венесуэлы Симона Боливара, преподнесенная по личному распоряжению президента Уго Чавеса. Всего на выставке представлены более 30 образцов сувенирного оружия из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга.
В открытие выставки приняли участие дочь Михаила Тимофеевича – Елена Калашникова, ректор Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова Валерий Грахов, директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга Валерий Крылов.
Продлится выставка до 1 декабря, а затем коллекцию сувенирного оружия представят в Мемориальном музее Михаила Калашникова в селе Курья.
Комментарии
Автор путает изобретение и разработку. Изобретение должно удовлетворять трем критериям: новизне, инженерному уровню и промышленной применимости, ни о какой новизне в данных "изобретениях" речи не идет, все технические решения применялись задолго до появления АК 47 ( кстати, принятом на вооружение не в 1947, а в 1949 году). А в случае АК сотой серии речь вообще идет о модернизации ранее существовавших образцов. Ни одного патента на изобретение (кроме российских, выданных вопреки международному праву и законодательству самой России, так как эта выдача нарушала закон о служебных изобретениях) у этого "изобретателя" нет. Он неспособен даже рассчитать кинематическую схему оружия и вряд ли вообще даже слышал о подобных расчетах. Все в его истории очень сомнительно.
А в о том, что он не способен рассчитать кинематическую схему говорит хотя бы тот факт, что его первые образцы, представленные в 1946 году рассыпались на испытаниях, работоспособным оказался только образец, который полностью копировал кинематику STG 44. Да в том-то и проблема, что, исходя из особенностей конструкции, наиболее вероятно говорить, что этот автомат разрабатывал не Калашников, а сам Хуго Шмайссер, а Калашников только приписал себе эту заслугу. Но даже если это и не так, то в свете использования кинематики STG44, стоит говорить не о разработке нового автомата АК 47, а о глубокой модернизации STG 44. Это сравнимо с тем, что я взял АК, повесил на него новое цевье, планку Пикатини, приклад и назвал своим именем, именно это и произошло в 47-м. Мне, в общем-то все равно, пусть называет своим именем, если совести хватает, просто как специалист, я посчитал нужным дать некоторые пояснения, а принять их или отвергнуть- личное дело каждого человека. Кстати, как оружие, этот автомат давно устарел, по своим ТТХ он не удовлетворяет армию, причем, очень давно, попытки его замены постоянно предпринимались и в СССР, но не хватало денег, хотя техзадания различным НИИ на разработку новых образцов давались постоянно.
Есть и идеи и наработки и они принимаются на вооружение, но тошлько странами, которые могут себе это позволить, Россия страна бедная и позволить себе этого не может, речь идет не просто о перевооружении армии, но и о создании запасов автоматов и припасов к ним на случай войны, а пока что есть запасы советские. В немецких каталогах название автомата дается через дефис: Калашников-Шмайссер, это о многом говорит. Насчет ленты: нет, не оптимальней, так как в ленте на каждый патрон приходится еще элемент ленты, который увеличивает массу, что уменьшает носимый боекомплект, да и конструкция оружия усложняется, нужно ставить лентопротяжный механизм. Расход гильз все равно безвозвратный, так как конструкция АК подразумевает страгирование (срыв) гильзы, когда остаточное давление пороховых газов еще велико, поэтому гильзы раздутые и использовать их повторно нельзя. Под этот патрон было оружие с лентой- РПД. Длину очереди увеличить нельзя не из-за емкости магазина, под АК есть барабанные магазины под 71 патрон, там проблема в том, что оружие сделано из очень некачественной стали- ХНМ13, которая применяется и для штампов, она при нагреве быстро изнашивается, особенно при использовании пуль со стальным сердечником (ЛПС) и биметаллической оболчкой, у АК и так ресурс 12 000 выстрелов против 240 000 у хеклера или АУГа, а в этом случае вообще уменьшится до 1000, поэтому и рекомендуется стрелять короткими очередями. Да и оружие крайне неточное, неустойчивое, самое неточное в мире, поэтому длинные очереди- пустой расход боеприпасов.
Специалисты тоже есть разные, в России хороших нет, так как нет оружейной школы, нет ВУЗов, которые готовят оружейников, отсюда и многие проблемы с конструкциями, разработкой занимаются люди с образованием в близких областях, что часто бывает недостаточным. Кроме того, так повелось, что в России считается незазорным откровенное заимствование, или иными словами воровство чужих идей, например, посмотрите на фото АК 100, прозрачный магазин, планки Пикатини, складная рукоять компании ФАБ АРМ..., а никто и даже не думает, что патент на прозрачный магазин принадлежит автрийской Штайр, на вивер- НАТО, россияне просто поставили и получают деньги за откровенное воровство.
На АК 12 еще и приклад от М-4 (компании кольтс мануфактуринг компани) поставили телескопический, а патент купить, как всегда, забыли, еще и умудрились это своей разработкой назвать... Та же история была с шедевром от сына Калашникова- ПП "бизон", он просто позаимствовал шнековый магазин компании КАЛИКО, забыв их спросить, можно еще вспомнить патрон 7Н31, просто скопированный после демонстрационных испытаний и еще сотни примеров, в общем, достойные продолжатели дела Калашникова!!!
23.10.2019 15:53 - гость -
Плохой ты специалист однако, учи матчасть, бездарь...
Ну приведена некоторая история с мифологией, но как раз в конструкции и кроется самая загадка: кинематика оружия вплоть до сотых процента повторяет конструкцию STG 44, это и длина ствола и характеристики нарезов, и размеры и расположение газоотводного отверстия и объем газовой каморы газового двигателя и размеры поршня и масса затворной рамы и жесткость возвратной пружины. Отличия в запирающем механизме, он скопирован с Гаранда М1, что значительно ухудшило устойчивость оружия во время стрельбы очередями, УСМ, он скопирован с чешской винтовки Холека 29 года, в устройстве крепления магазина, он скопирован с Браунинга БАР, и в конструкции ствольной коробки, она упрощена и ухудшена, но это дань технологической отсталости СССР. То есть, с точки зрения конструктора, Калашников (или сам Хуго Шмайссер, работавший в это время на Ижевском заводе) взял STG44 и просто адаптировал его для технологических возможностей СССР. Особенно это бросается в глаза, если учесть, что и патрон 7.62Х39 являлся полной копией немецкого DWM 7,92Х33, это касается и объема зарядной каморы и массы и типа порохового заряда и массы пули и даже ее калибра, просто немецкий патрон - это обрезанный патрон маузера 7,92Х57, а наш- обрезанный патрон 7,62Х54Р с сохранением объема пороховой каморы.
Надеюсь Хуго Шмайссера фоты не забыли там расположить...если речь вести о великом оружейнике.
Ну, прикольно... человек абсолютно без образования 6 классов, единственное достижение которого было два года ковырять дульник для на пулемёта, вдруг родил компиляцию всего и вся, причём первый экземпляр представленный на испытание, даже раскладывался пополам как STG 44 тогда и АРка сейчас... Страна фейков... своего ничего кроме пожаров...