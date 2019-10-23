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Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова

23 октября 2019 г., Барнаул. Екатерина Смолихина

Праздничный концерт  в честь 100-летия Михаила Калашникова прошел в театре драмы в Барнауле.Зажигательные танцы лучших коллективов края сменялись трогательными песнями и стихами Роберта Рождественского, Николая Некрасова и Евгения Долматовского.

Взвод почетного караула БЮИ МВД восхитил зрителей слаженностью выступления.

Почетным гостем праздника стала дочь знаменитого оружейника Елена Калашникова. Она передала губернатору края Виктору Томенко коллекцию юбилейных медалей и бронзовую статуэтку Михаила Калашникова.

Елена Калашникова эмоционально поблагодарила жителей Алтайского края за память об ее отце. И рассказала, что до конца своих дней Михаил Калашников вспоминал о своей малой родине. Высокая загруженность не позволяла ему бывать здесь часто, но в Алтайском крае жили его близкие родственники, сестры, и любая весть с малой родины радовала его, отметила Елена Михайловна.

Отметим, Алтайский край первым начал торжества по случаю юбилея великого оружейника. И это абсолютно правильно, отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Многие люди считают, что Михаил Калашников их земляк, их родной человек. Действительно, юбилей такого сына народа должен праздноваться сразу в нескольких в нескольких регионах нашей страны. Но по праву возможность первыми открыть кульминацию этого года, связанную с юбилейными торжествами по случаю дня рождения Михаила Калашникова, предоставлена Алтайскому краю. Здесь Михаил Тимофеевич родился, был крещен, сделал первые шаги в своей жизни, учился, сюда дважды возвращался и отсюда отправился в большую жизнь», - подчеркнул губернатор.

Добавим, 25 октября торжественные мероприятия пройдут в селе Курья — там, где родился будущий оружейник и был крещен.


Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова Почетный караул, танцы и мини-копия памятника: как прошел праздничный концерт в честь 100-летия Михаила Калашникова


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