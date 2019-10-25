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Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине

25 октября 2019 г., с. Курья

Алтайский край первым в стране отметил 100-летие Михаила Калашникова. Основные мероприятия прошли 25 октября в селе Курья, где родился будущий оружейник. Село встречало гостей со всех уголков страны: Москвы, Удмуртии, Барнаула, районов Алтайского края.

Главным событием праздника стало открытие после реставрации храма Знамения Пресвятой Богородицы. Именно здесь в младенчестве был крещен Михаил Клашников.

Церковь была построена в 1909 году. Закрыли ее в 1936 году. Потом здесь было зернохранилище, а позже - Дом культуры. Теперь, спустя почти 85 лет, здесь впервые зазвучали колокола. Сегодня храм Знамения Пресвятой Богородице в Курье - один из самых красивых в стране. Мастера Колыванского камнерезного завода украсили его фасады фресками, выполненными в стиле флорентийской мозаики. Из камня же сделаны аналой, жертвенник и престол. Потрясающей красоты установлен иконостас.

Встречал в этот день гостей и музей имени великого оружейника. А завершил череду праздничных мероприятий душевный концерт.

Дочь Михаила Калашникова Елена Михайловна благодарила жителей края за память о ее отце и вспоминала трогательные истории из жизни Михаила Калашникова, связанные с его малой родиной.

А заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь отметил, что власти намерены развивать село Курья, чтобы оно «стало жемчужиной в ожерелье» сел региона.


Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине Храм, цветы, музей и гости со всей России: как отметили 100-летие Калашникова на его малой родине


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