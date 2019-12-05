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"Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора"

30 ноября 2019 г., "Белокуриха-2". "Мишина гора"

30 ноября 2019 года, горнолыжный комплекс "Мишина гора" на территории курорта "Белокуриха-2" встречал любителей сноубордов и горных лыж. Здесь открыли горнолыжный сезон. И в первые же выходные комплекс посетили более 1500 человек из Барнаула, Бийска, Новосибирска и Белокурихи.

Побывал на открытии и фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников. Как проходило открытие сезона – смотрите в нашем фоторепортаже. А потом собирайтесь в Белокуриху покорять Мишину гору.

Что хорошего на Мишиной горе?

На сегодня это самый высокогорный лыжный комплекс на территории Алтайского края: он расположен на высоте 800 метров над уровнем моря. Открыли его в январе 2018 года. За минувший год улучшели качество склонов, построили сервисный центр с пабом и пунктом проката, блинную, тёплые туалеты. Провели вай-фай и установили терминалы.

Трассы аттестованы федерацией FIS для спортивных соревнований. Но комплекс рассчитан не только на профессионалов, а также и на любителей и новичков. Здесь есть 240-метровая горка для тюбингов с "беби-лифтом". К новогодним каникулам готовится сноупарк для прыжков с трамплина. В сезоне 20/21 будет запущена система искусственного оснежения.

Справка: Горнолыжный комплекс "Мишина гора" входит в туркомплекс "Белокуриха Горная" (ранее носил название "Белокуриха-2"). Это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля. Проект развивается в рамках федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".

В августе 2019 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что "Белокуриха-2" – прекрасный пример, который демонстрирует эффективную работу системы государственно-частного партнерства, который успешно объединил бизнес, федеральные и региональные госструктуры, а также подрядчиков, отвечающих за строительство коммуникаций. "Мы и дальше будем развивать "Белокуриху-2", поскольку здесь уже есть ряд объектов, а у инвесторов большие планы на будущее", – подчеркнул Томенко.


"Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора" "Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора"


Комментарии

5.12.2019 12:43
- гость -

Бюджетные инвестиции в развитие курорта "Белокуриха-2" превысили 937 млн рублей

Это наши с вами бестолково потраченные деньги.

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5.12.2019 13:25
- гость -

абсолютно бестолково!!!!

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