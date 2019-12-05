"Свобода, скорость, суперсклон!" Как открывали горнолыжный комплекс "Мишина гора"

30 ноября 2019 года, горнолыжный комплекс "Мишина гора" на территории курорта "Белокуриха-2" встречал любителей сноубордов и горных лыж. Здесь открыли горнолыжный сезон. И в первые же выходные комплекс посетили более 1500 человек из Барнаула, Бийска, Новосибирска и Белокурихи.

Побывал на открытии и фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников. Как проходило открытие сезона – смотрите в нашем фоторепортаже. А потом собирайтесь в Белокуриху покорять Мишину гору.



Что хорошего на Мишиной горе?



На сегодня это самый высокогорный лыжный комплекс на территории Алтайского края: он расположен на высоте 800 метров над уровнем моря. Открыли его в январе 2018 года. За минувший год улучшели качество склонов, построили сервисный центр с пабом и пунктом проката, блинную, тёплые туалеты. Провели вай-фай и установили терминалы.

Трассы аттестованы федерацией FIS для спортивных соревнований. Но комплекс рассчитан не только на профессионалов, а также и на любителей и новичков. Здесь есть 240-метровая горка для тюбингов с "беби-лифтом". К новогодним каникулам готовится сноупарк для прыжков с трамплина. В сезоне 20/21 будет запущена система искусственного оснежения.

Справка: Горнолыжный комплекс "Мишина гора" входит в туркомплекс "Белокуриха Горная" (ранее носил название "Белокуриха-2"). Это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля. Проект развивается в рамках федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".

В августе 2019 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что "Белокуриха-2" – прекрасный пример, который демонстрирует эффективную работу системы государственно-частного партнерства, который успешно объединил бизнес, федеральные и региональные госструктуры, а также подрядчиков, отвечающих за строительство коммуникаций. "Мы и дальше будем развивать "Белокуриху-2", поскольку здесь уже есть ряд объектов, а у инвесторов большие планы на будущее", – подчеркнул Томенко.