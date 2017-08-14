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Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон

30 ноября - 1 декабря 2019 г., Алтайский край

Праздник "Алтайская зимовка", посвященный открытию зимнего туристического сезона, прошел на минувших выходных. 

Мероприятия первого дня прошли 30 ноября на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь". Изюминкой праздника в этом году стала "Гастрономическая карта России". Гости мобильного фуд-корта попробовали уникальные местные блюда, приготовленные командой шеф-поваров, в которую вошли бренд-шефы ресторанов края, члены Национальной гильдии шеф-поваров, победители кулинарных шоу и призеры кулинарных чемпионатов. Также здесь прошел традиционный забег Дедов Морозов. Гости праздника играли в сырный дартс и бились подушками на сценической игровой площадке. Закончилось открытие фестиваля красочным файер-шоу, в ходе которого танцоры Алтайского края показали свое мастерство. По подсчетам организаторов, "Бирюзовую Катунь" в этот день посетили порядка пяти тысяч человек.

Первого декабря праздник переместился на озеро Светлое в Советском районе, где гостей встретили лебеди, которые прилетели на зимовку. Отметим, что в этом году тут открыли новую площадку для фотографов. Она расположена почти у самой воды, чтобы снимать лебедей было удобно. 


Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон


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