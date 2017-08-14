Вкусная еда, огненное шоу и лебеди: как в Алтайском крае открыли зимний туристический сезон

Праздник "Алтайская зимовка", посвященный открытию зимнего туристического сезона, прошел на минувших выходных.



Мероприятия первого дня прошли 30 ноября на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь". Изюминкой праздника в этом году стала "Гастрономическая карта России". Гости мобильного фуд-корта попробовали уникальные местные блюда, приготовленные командой шеф-поваров, в которую вошли бренд-шефы ресторанов края, члены Национальной гильдии шеф-поваров, победители кулинарных шоу и призеры кулинарных чемпионатов. Также здесь прошел традиционный забег Дедов Морозов. Гости праздника играли в сырный дартс и бились подушками на сценической игровой площадке. Закончилось открытие фестиваля красочным файер-шоу, в ходе которого танцоры Алтайского края показали свое мастерство. По подсчетам организаторов, "Бирюзовую Катунь" в этот день посетили порядка пяти тысяч человек.

Первого декабря праздник переместился на озеро Светлое в Советском районе, где гостей встретили лебеди, которые прилетели на зимовку. Отметим, что в этом году тут открыли новую площадку для фотографов. Она расположена почти у самой воды, чтобы снимать лебедей было удобно.