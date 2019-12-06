Лучшие из лучших: как алтайские студотрядовцы отметили 55-летний юбилей

Более трех тысяч человек приняли участие в празднике, посвященном 55-летию студенческого движения на Алтае. Юбилейный слет прошел 6 декабря в "Титов-Арене".
Помимо студотрядовского движения Алтайского края в числе гостей были и представители студенческих отрядов Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, а также Республики Казахстан.
Традиционно студенческий праздник отличался шутками и особым студенческим юмором. Представители студотрядов пели, танцевали, шутили. И зал с удовольствием откликался. Увидеть и почувствовать атмосферу праздника вы можете в нашем фоторепортаже.
Поздравил с 55-летием студотрядовцев в своем видеообращении и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Тысячи юношей и девушек прошли студотрядовскую школу и получили бесценный трудовой, организаторский и жизненный опыт. В разные годы наши студенты возводили самые известные и важные для страны объекты. Победы и достижения поколений студотрядовцев – это слава алтайского студенчества и всего Алтайского края", – отметил Виктор Томенко.
Кроме того, во время торжественного мероприятия подвели итоги конкурса на "Лучший студенческий строительный отряд", "Лучший студенческий педагогический отряд", "Лучший студенческий сервисный отряд" и "Лучший студенческий отряд проводников".
А в фойе "Титов-Арены" желающие могли посмотреть выставку "Сквозь времена" об истории краевого студотрядовского движения. Здесь же была организована фотозона "Отряды нашего времени".Добавим, организаторы мероприятия – Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайский краевой штаб студенческих отрядов", Алтайское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".
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