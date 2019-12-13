Лесная охрана. Алтайским лесникам вручили технику для патрулирования и тушения пожаров

12 лесопатрульных комплексов, 12 внедорожников, два "уазика" – такой техникой пополнились базы алтайских лесников. Эту технику в регионе купили для борьбы с лесными пожарами и высадки новых деревьев. Представители Министерства природных ресурсов и экологии и лично заместитель губернатора региона Александр Лукьянов вручали ключи в торжественной обстановке в пятницу, 13 декабря. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Экология" и региональному проекту "Сохранение лесов".
Итак, 12 малых лесопатрульных комплексов на базе УАЗ для тушения пожаров уехали в филиалы краевого автономного учреждения "Алтайлес". Столько же внедорожников УАЗ "Хантер" получили 12 лесничеств края. Новые автомобили будут работать в Бийском, Горно-Колыванском, Тягунском, Фрунзенском, Шипуновском, Чарышском, Степно-Михайловском, Павловском, Волчихинском, Озеро-Кузнецовском, Ларичихинском, Залесовском лесничествах. Еще два автомобиля УАЗ "Патриот" передали в управление лесами для ведомственных нужд.
Это машины крайне необходимы региону для защиты и охраны ценнейшего ресурса – леса. Чем лучше оборудование, тем меньше вероятность пожара.
Кстати, в 2019 году в крае купили более 50 лесопожарных и лесохозяйственных автомобилей и единиц техники, более 700 единиц оборудования на сумму более 70 млн рублей. Плюс еще почти 37 миллионов – на лесовосстановление.
В ближайшие три года (2020-2021) регион получит из федерального бюджета еще более 250 миллионов.
Комментарии
Странная ситуация. Все леса края находятся в аренде у частных контор, таких как Алтайлес, они и вырубают леса складывая прибыль себе в карман, а вот технику им покупают из федерального бюджета. Как так?