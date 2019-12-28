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Везде жизнь. Снегурочка в гостях у заключенных

28 декабрь 2019 г., Барнаул, Вячеслав Мельников
"Страшнее тюрьмы твоей головы ничего с тобой не случится", – говорил восточный мудрец. Заключенные ЛИУ № 1 вряд ли читают философские книги Востока, но "тюрьму в голове" выдавливают из себя по капле. Так, к новому году Крысы (хоть крыса тут не в почете) осужденные подготовили спектакль "Позвоните Снегурочке", режиссером которого выступил актер  Алтайского государственного музыкального театра. Проблемы с исполнением женской роли не возникло, ее сыграла учитель вечерней школы. Постановка прошла на ура, пусть оваций актеры-арестанты не услышали (тут не принято хлопать в ладоши), но новогоднее настроение пришло и за эти высокие стены.    


За кулисами актеры заметно нервничают. Их лица напряжены Каждый твердит роль, входит в образ, переживает. Еще бы не переживать, в зале их ожидает публика, которую сложно впечатлить "Скоро выйдут фуфайку в ухо вертеть", – прилетела реплика из зала На сцене – детский спектакль. Волки, Кощей, сорока... Актер роль Кощея играет великолепно Это подтверждают скупые улыбки в зале Несложная драматургия детского спектакля легко усваивается заключенными. Сверхзадача и подтекст им понятны Заключенные ждут появления Снегурочки Волки связали Снегурочку На сцене Дед Мороз Деду Морозу и Снегурочке заключенные радуются как дети Кажется все забыли, что за стеной зала их снова ждет режим Улыбок мало, но они выразительны После представления заключенные актовый зал покидают молча. Впереди режим, работа, мысли о свободе Труппа не слышит оваций. "Тут не принято..." – признается один из актеров


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