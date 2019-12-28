Везде жизнь. Снегурочка в гостях у заключенных

"Страшнее
тюрьмы твоей головы ничего с тобой не случится", – говорил восточный мудрец.
Заключенные ЛИУ № 1 вряд ли читают философские книги Востока, но "тюрьму в
голове" выдавливают из себя по капле. Так, к новому году Крысы (хоть крыса тут не
в почете) осужденные подготовили спектакль "Позвоните Снегурочке", режиссером
которого выступил актер Алтайского государственного музыкального театра. Проблемы с исполнением женской роли не возникло,
ее сыграла учитель вечерней школы. Постановка прошла на ура, пусть оваций
актеры-арестанты не услышали (тут не принято хлопать в ладоши), но новогоднее настроение пришло и за эти
высокие стены.
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