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Они готовы не спать сутками ради спокойствия других. Службы Алтайского края в условиях шторма

25 январь 2020 г., Барнаул
В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопадов. Все службы региона находятся в режиме повышенной готовности. И больницы, и коммунальные службы должны функционировать без проблем. Больные должны получить своевременную помощь, люди не должны в период урагана остаться без света и тепла. Власти обязаны отслеживать каждый уголок региона, чтобы быть в курсе того, что там происходит и не допустить никакой беды. Это большая и ответственная работа. Как ее выполняют в регионе узнал фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников. Поздно вечером 24 января, пока вы готовились ко сну, он побывал на самых ответственных постах познакомился с теми, и кто готов не спать сутками ради спокойствия других. 

Диспетчер "Алтайавтодор" мониторит ситуацию на дорогах. Ситуация сложная, работы много. Но все под контролем. На карте видно всю технику, которая работает в крае. Система отслеживает местоположение каждой еденицы и сколько километров дороги убрано. Телефон плавится, звонки поступают непрерывно. Нужно постоянно держать руку на пульсе. Работа "Алтайавтодора" - это сложная система. А это - станция медицинской помощи. Здесь принимают звонки от тех, кому нужна незамедлительная помощь. Они готовы не спать сутками ради спокойствия других. Службы Алтайского края в условиях шторма Они готовы не спать сутками ради спокойствия других. Службы Алтайского края в условиях шторма Они готовы не спать сутками ради спокойствия других. Службы Алтайского края в условиях шторма В поликлинику №1 доставили пациентку. Карета "скорой помощи" к пациентке приехала без задержки. "Долетели с ветерком", - говорит фельдшер. Они готовы не спать сутками ради спокойствия других. Службы Алтайского края в условиях шторма Водитель "скорой" должен думать о том, как быстрее доставить больного, а не о том, как он будет откапывать машину. Снегоуборочная техника работает всю ночь. Машины очищают ночной город. Они готовы не спать сутками ради спокойствия других. Службы Алтайского края в условиях шторма А это работники "Россети". За время штормового предупреждения не произошло ни одного отключения электроэнергии. И это - заслуга этих ребят. Подстанцию не должно завалить снегом. Но снегоуборочная техника сюда не пройдет, поэтому приходится работать лопатой. И да: к подстанциям дорожки чистят каждые пятнадцать минут. Все дороги города должны быть проходимы для коммунальных и медицинских служб. Город может спать спокойно, система работает слаженно.


Комментарии

25.01.2020 19:18
- гость -

Амик, что с вами случилось? Вы перестали лить дерьмо и вдруг "заметили", что люди работают? И не просто работают, а пашут.

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