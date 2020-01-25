Они готовы не спать сутками ради спокойствия других. Службы Алтайского края в условиях шторма

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопадов. Все службы региона находятся в режиме повышенной готовности. И больницы, и коммунальные службы должны функционировать без проблем. Больные должны получить своевременную помощь, люди не должны в период урагана остаться без света и тепла. Власти обязаны отслеживать каждый уголок региона, чтобы быть в курсе того, что там происходит и не допустить никакой беды. Это большая и ответственная работа. Как ее выполняют в регионе узнал фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников. Поздно вечером 24 января, пока вы готовились ко сну, он побывал на самых ответственных постах познакомился с теми, и кто готов не спать сутками ради спокойствия других.

