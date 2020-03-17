Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж

. Мы в Барнауле вряд ли заметим изменения в связи с этой мерой. Но вот в больших туристических городах России изменится многое. Там уже и без этого площади практически пустые, туристов не видно, концерты и крупные мероприятия отменяют. Корреспондент amic.ru Слава Мельников побывал в Санкт-Пете

рбурге и сфотографировал, как выглядит Северная столица сейчас, когда люди опасаются эпидемии коронавируса. Спойлер: она