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Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж

17 март 2020 г., Барнаул; Вячеслав Мельников
Правительство России с 18 марта по 1 мая решило ограничить въезд иностранцев в страну. Мы в Барнауле вряд ли заметим изменения в связи с этой мерой. Но вот в больших туристических городах России изменится многое. Там уже и без этого площади практически пустые, туристов не видно, концерты и крупные мероприятия отменяют. Корреспондент amic.ru Слава Мельников побывал в Санкт-Петербурге и сфотографировал, как выглядит Северная столица сейчас, когда люди опасаются эпидемии коронавируса. Спойлер: она все равно потрясающе красива.  

Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж Как выглядит Петербург, когда бушует коронавирус. Фоторепортаж


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