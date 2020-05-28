Четверг, 28 Май, 20:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,1
€ 78,26
17°

379051 +8371
Обь
415см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Фотогалерея

В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко

28 мая 2020 г., Барнаул

В непривычном формате прошел 28 мая годовой отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Выступление губернатора традиционно состоялось в рамках сессии алтайского парламента, но из-за сложившейся обстановки с коронавирусом не все депутаты могли присутствовать лично. Часть народных избранников слушала отчет онлайн на нескольких площадках, а часть была рассажена в большом зале парламентского центра с соблюдением дистанции. Кстати, все присутствующие были в масках.

Все происходящее было необычно и для самих депутатов, которые то и дело фотографировали происходящее. На входе в здание АКЗС всех посетителей проверяли на наличие маски, замеряли температуру бесконтактным термометром и заставляли продезинфицировать руки. Эту же процедуру пришлось пройти и самому главе региона.

Отметим, это уже второй отчет Виктора Томенко на посту губернатора края. И в 2020 году он должен был состоятся в апреле, однако из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом был перенесен на конец мая. Как прошло "коронавирусное" собрание депутатов, смотрите в нашем фоторепортаже.


В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко


Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.