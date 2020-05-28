В масках и соблюдая дистанцию. Как депутаты слушали годовой отчет Виктора Томенко

В непривычном формате прошел 28 мая годовой отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Выступление губернатора традиционно состоялось в рамках сессии алтайского парламента, но из-за сложившейся обстановки с коронавирусом не все депутаты могли присутствовать лично. Часть народных избранников слушала отчет онлайн на нескольких площадках, а часть была рассажена в большом зале парламентского центра с соблюдением дистанции. Кстати, все присутствующие были в масках.

Все происходящее было необычно и для самих депутатов, которые то и дело фотографировали происходящее. На входе в здание АКЗС всех посетителей проверяли на наличие маски, замеряли температуру бесконтактным термометром и заставляли продезинфицировать руки. Эту же процедуру пришлось пройти и самому главе региона.

Отметим, это уже второй отчет Виктора Томенко на посту губернатора края. И в 2020 году он должен был состоятся в апреле, однако из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом был перенесен на конец мая. Как прошло "коронавирусное" собрание депутатов, смотрите в нашем фоторепортаже.