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Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию

1 июль 2020 г., Барнаул
В Барнауле полным ходом идет голосование по поправкам в Конституцию РФ. На избирательный участок пришла даже юная медведица Глаша из барнаульского зоопарка. Правда, ее больше интересовало голосование за присвоение столице края звания Города трудовой славы. Отдать свой голос за присвоение Барнаулу этого статуса можно также сегодня рядом с участками, где голосуют по поправкам. По рассказам очевидцев, вела себя Глаша очень мило и воспитанно, чем вызвала восхищение у всех присутствующих.

Очень многие горожане уже успели проголосовать по поправкам с 25 по 30 июня. Но и сегодня, 1 июля, избирательные участки не пустуют. Голосовать идут семьями. Причем детям участие в этой важной и "взрослой процедуре" приносит огромнейшее удовольствие.

Как передают корреспонденты amic.ru, голосование по поправкам проходит в разы быстрее, чем выборы депутатов или президента. И это при том, что приходится еще измерять температуру и надевать перчатки. Принял все необходимые меры безопасности, получил бюллетень, поставил галочку - свободен.
После каждого проголосовавшего члены комиссии дезинфицируют кабинку. И вообще, за соблюдением правил на участках сегодня следят особенно строго. Так что риск "поймать" коронавирус, действительно, сведен к минимуму. Как голосует сегодня Барнаул, смотрите в нашем фоторепортаже от Екатерины Смолихиной и Вячеслава Мельникова. 






Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию


Комментарии

1.07.2020 16:55
Снргей

Мля, вот клоунада дешевая, ездец!

0  0
1.07.2020 16:58
- гость -

Петушоу

0  0
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