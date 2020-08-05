В огород под конвоем. Как живут и работают осужденные женской колонии на Алтае

Огромные поля огурцов и стадо коров. Это не фермерские угодья. Это - женская колония-поселение № 7 в Шипуново. В отличие от колоний общего и строгого режима, здесь женщины живут относительно свободно, почти как в общежитии: ходят за продуктами в сельский магазин и каждый день созваниваются с близкими. Их даже отпускают в отпуск домой. У большинства отбывающих наказание здесь женщин истории как под копирку: бил муж, однажды она не выдержала и убила. Сейчас жалеет. Даже конвоиры говорят про своих подопечных "хорошие девчонки". А еще они много работают. Потому что хотят освободиться досрочно и вернуться к нормальной жизни. Например, Олеся днем работает на производстве сливочного
масла, а вечерами готовится к поступлению в АлтГТУ на программиста.
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