Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира

Через год, в июне 2021 года, в Барнауле планируются масштабные соревнования мирового уровня. На гребном канале пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, где соберутся сильнейшие спортсмены. Как ранее писал amic.ru, эти соревнования получили статус квалификационного турнира при подготовке к Олимпийским играм в Токио. Впервые в истории лучшие гребцы планеты приедут в Россию за олимпийскими путевками.
А сейчас пока продолжается масштабная стройка. Здесь проводят обводной канал с мостовым переходом, оборудуют подъезды, а также возводят вспомогательные здания и сооружения.
13 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и председатель Алтайской федерации гребли Юрий Шамков побывали на гребном канале, чтобы проверить, как идет подготовка к соревнованиям.
"Краю доверили проведение Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Такого уровня мероприятие в Барнауле будет проводиться впервые. Задача региона – достойно организовать, подготовиться и провести их (соревнования – прим. ред.). Это будет большой, важный залог для дальнейшего развития и этого вида спорта, и нашего гребного канала, и привлечения внимания к Алтайскому краю и к Барнаулу как одному из центров гребли в стране", – сказал губернатор.
Барнаульский гребной канал считается уникальным с точки зрения расположения, течения и розы ветров, обеспечивая так называемый эффект "быстрой воды". В будущем, после этапа Кубка мира, здесь планируют провести также чемпионат Европы и чемпионат мира.
А в перерывах между соревнованиями на территории канала можно купаться, отдыхать и даже рыбачить всем желающим. Здесь оборудуют пляж и открытые бассейны.
Как выглядит гребной канал Барнаула за год до мировых соревнований, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
Комментарии
Мировой уровень? На текущий момент это просто позорище. Здание из дешманского пластика. Перед визитом губернатора даже не потрудились дороги подмести.
Зима пройдет и развалится...
как всегда куча чиновников и только два рабочих, один в лодке, другой с совочком