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Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира

13 августа 2020 г., Барнаул

Через год, в июне 2021 года, в Барнауле планируются масштабные соревнования мирового уровня. На гребном канале пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, где соберутся сильнейшие спортсмены. Как ранее писал amic.ru, эти соревнования получили статус квалификационного турнира при подготовке к Олимпийским играм в Токио. Впервые в истории лучшие гребцы планеты приедут в Россию за олимпийскими путевками.

А сейчас пока продолжается масштабная стройка. Здесь проводят обводной канал с мостовым переходом, оборудуют подъезды, а также возводят вспомогательные здания и сооружения.

13 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и председатель Алтайской федерации гребли Юрий Шамков побывали на гребном канале, чтобы проверить, как идет подготовка к соревнованиям.

"Краю доверили проведение Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Такого уровня мероприятие в Барнауле будет проводиться впервые. Задача региона – достойно организовать, подготовиться и провести их (соревнования – прим. ред.). Это будет большой, важный залог для дальнейшего развития и этого вида спорта, и нашего гребного канала, и привлечения внимания к Алтайскому краю и к Барнаулу как одному из центров гребли в стране", – сказал губернатор.

Барнаульский гребной канал считается уникальным с точки зрения расположения, течения и розы ветров, обеспечивая так называемый эффект "быстрой воды". В будущем, после этапа Кубка мира, здесь планируют провести также чемпионат Европы и чемпионат мира.

А в перерывах между соревнованиями на территории канала можно купаться, отдыхать и даже рыбачить всем желающим. Здесь оборудуют пляж и открытые бассейны.

Как выглядит гребной канал Барнаула за год до мировых соревнований, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной. 


Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира


Комментарии

14.08.2020 15:30
- гость -

Мировой уровень? На текущий момент это просто позорище. Здание из дешманского пластика. Перед визитом губернатора даже не потрудились дороги подмести.

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14.08.2020 15:36
Гость

Зима пройдет и развалится...

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14.08.2020 15:51
- гость -

как всегда куча чиновников и только два рабочих, один в лодке, другой с совочком

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