Маска или штраф. Роспотребнадзор напомнил, как в пандемию должна идти торговля

Более жестко отслеживать соблюдение мер профилактики начали в Алтайском крае. Причина – рост числа больных COVID-19 и ОРВИ. Сотрудники Роспотребнадзора ежедневно проводят рейды по объектам торговли и местам массового скопления людей. 6 октября с проверкой пришли в один из продуктовых магазинов города по улице Балтийской в Барнауле. Управляющий магазина показал специалистам Роспотребнадзора, как соблюдаются требования по профилактике вируса. А те рассказали журналистам, на что именно обращают внимание во время рейдов:



"В первую очередь мы обращаем внимание на наличие антисептиков в помещении, разметки, соблюдение масочного режима. Также проверяем, как проводится дезобработка всех контактных поверхностей, то есть это корзинки, тележки, кассовые аппараты, считыватели карт. Всем предприятиям, которые не соблюдают правила, выписывается предписание со сроком устранения нарушений. Если требования не выполняются – применяются меры административного реагирования, предпринимателю может грозить штраф до 500 тысяч рублей", – пояснила и.о. заместителя начальника отдела надзора за гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Рузанова.

Мониторинг магазинов специалисты Роспотребнадзора проводят в формате обычного покупателя. Рассказывают, что самые распространенные нарушения – это отсутствие уборок с дезинфекцией, недостаточный запас масок и антисептиков, отсутствие контроля за температурой сотрудников.



"В большинстве случаев предприниматели ответственно подходят к устранению замечаний, часто они незначительные", – подчеркивают в ведомстве.

Кстати, покупатели тоже могут обратиться в Роспотребнадзор и пожаловаться на грязный магазин, отсутствие дезсредств и другие нарушения. Для этого есть специальная горячая линия по Алтайскому краю: 8 (3852) 66-54-27 и круглосуточная линия Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800-555-49-43.

Впрочем, у покупателей есть не только права, но и обязанности: заходя в магазин, он должен обработать руки и надеть маску, чтобы обезопасить себя и других покупателей. К сожалению, несмотря на рост больных ОРВИ и COVID-19, противников масочного режима в Барнауле предостаточно.

"Мы ежедневно сталкиваемся с нежеланием покупателя надевать маску. Мы стараемся мирным путем уладить конфликт. Некоторые оставляют корзину и просто уходят. Но в большинстве случаев покупатели все же приходят в масках. У всех лежат маски в карманах теперь, но покупателям надо обязательно напомнить, что нужно их надеть, сами они не хотят", – отметила управляющая магазином Ирина Мочалова.

"Некоторые говорят, мол, глупо, смешно выглядит. Я считаю, глупо рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких. Это банально безответственно. Маска она уже как вторая кожа, но хотелось бы, конечно, чтобы это побыстрее все закончилось, – рассказал amic.ru один из покупателей.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки 1 октября врио губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в указ главы региона о мерах по противодействию коронавирусной инфекции. В частности, продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лиц и страдающих хроническими заболеваниями. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы или ввести, где возможно, посменный режим работы. Также в регионе усилен контроль за соблюдением масочного режима.



По данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в крае выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Проходят лечение в госпиталях 1337 пациентов. Амбулаторно в условиях стационара на дому лечение получают 16 пациентов. Количество тяжелобольных – 270, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 89.