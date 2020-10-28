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Цифры и фото. Что сделал алтайский минздрав за полгода, чтобы бороться с коронавирусом

28 октябрь 2020 г., Барнаул
Коронавирус пришел в Алтайский край в конце марта 2020 года. Напомним, именно тогда в регионе был выявлен первый больной COVID-19. И если сначала в крае госпитализировали даже бессимптомных носителей коронавируса и палаты все равно стояли полупустые, то в октябре в больницу увозят только тех, кто находится в тяжелом состоянии. И это при том, что количество госпиталей за это время выросло больше чем в три раза – с 8 до 29-х, а количество коек – почти в пять раз: с 1000 почти до 5500. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился в короткие сроки запустить новый ковидный госпиталь на базе пустующего торгового центра. А пациентов с легким течением пневмонии или коронавируса в Алтайском крае теперь наблюдают дистанционно – по телефону. Что еще за минувшие полгода сделали власти Алтайского края, чтобы бороться с пандемией коронавируса и не допустить коллапса, рассказали amic.ru в региональном Минздраве.

Листайте фотографии и сверяйте цифры.       

Напомним, всего в Алтайском крае за период пандемии коронавирус выявили у 18 565 человек.


В марте в Алтайском крае было восемь ковидных госпиталей на 1175 коек. Сейчас – 29 госпиталей на 5438 коек. Количество мест в ковидных госпиталях ежедневно увеличивается. На фото: Краевой госпиталь для ветеранов войн, сейчас здесь сделали ковидный В медучреждениях Алтайского края имеется 22 компьютерных томографа. Шесть из них сейчас используются для выявления вирусных пневмоний. Вскоре в крае задействуют еще шесть аппаратов. Четыре из них – в Барнауле, по одному – в Рубцовске и Алейске К подаче кислорода сейчас подключено 2615 мест в госпиталях Алтайского края. В марте было 798 Аппаратами ИВЛ обеспечено 503 реанимационных места в ковидных госпиталях. В марте их было 94 В ковидных госпиталях Алтайского края сейчас работают 6927 сотрудников. Все они прошли дополнительную подготовку по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Коронавирусные" выплаты из федерального бюджета ежемесячно получают более 10 тыс. специалистов медучреждений края. В регион поступило на выплаты более 1,547 млрд рублей С июня по постановлению губернатора выплаты получают рентгенологи, лаборанты, патологоанатомы, задействованные в работе с ковидом. 64,68 млн рублей – общая сумма, выделенная из краевого бюджета на эти цели Все медики обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сейчас в краевых медорганизациях запас масок – более 2 110 000 шт., респираторов – более 154 000, защитных экранов для лица – 46206, перчаток – 2 857 005, защитных костюмов – 416 386 В инфекционных госпиталях Алтайского края недостатка в СИЗах тоже не испытывают. Медицинских масок в запасе – 553 903 штук, респираторов – 102 988, защитных костюмов – 202 241. Есть также защитные экраны, бахилы и перчатки
И на станциях скорой медицинской помощи также сформирован хороший запас средств индивидуальной защиты: масок – более 50 000 шт., респираторов – более 11 000, защитных костюмов – 27 037 шт. А также более 4000 защитных экранов для лица и др. На данный момент коронавирусом были инфицированы 1494 медицинских работника. Из них 1114 человек выздоровели, 8 – умерли (пять врачей и три медсестры). Еще 368 человек продолжают лечение На помощь в борьбе с COVID-19 в медучреждения края привлекли студентов. Более 1200 ординаторов и студентов Алтайского медуниверситета и медколледжей вышли на помощь старшим коллегам. Из них 409 учащихся работают в ковидных госпиталях В стационарах есть все необходимое для лечения пациентов с ковидом и вирусными пневмониями. Централизованно приобретены лекарства, антисептики и дезинфицирующие средства за счет резервного фонда правительства Алтайского края на сумму 22,6 млн руб.


Комментарии

29.10.2020 18:54
- гость -

сегодня пошла в аптеку и из рецепта для 5 летнего ребенка не было не одного лекарства или его заменителя. пишите дальше, минздрав

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29.10.2020 19:58
- гость -

29 госпиталя. Мда.

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29.10.2020 20:06
Пионер

в марте было 8 ковидных госпиталей, сейчас 29.

Так вы не открыли новые. Вы забрали у одних и отдали другим. Выплаты медикам федеральные - да и то многие выбивают. А сколько вспышек было в мед.учреждениях из-за отсутствия СИЗ и диагностики? Почему такой высокий процент заразившихся врачей? И как насчет первых понторезных заявлений. что всем с симптомами ОРВИ будут делать тесты?

Работа мед.учреждений устроена отвратительно. Врачи впахивают, как ломовые лошади, в поликлиниках очереди, достоверной информации нет. Двойка тебе, минздрав.

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29.10.2020 20:09
Botanik

29.10.2020 20:06 Пионер

Сегодня ходил в поликлинику на флюорографию. Особых очередей не заметил. Передо мной было 3 человека.

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29.10.2020 20:20
Пионер

Сегодня ходил в поликлинику на флюорографию. Особых очередей не заметил. Передо мной было 3 человека.

Ну так ты и сугробы не видел прошлой зимой. ГрЫгорий, ты прям как Губернатор прям))

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29.10.2020 20:23
Botanik

29.10.2020 20:20 Пионер

Ну я же не ты, который постоянно врёт на Амике.

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29.10.2020 21:21
Пионер

Ну я же не ты, который постоянно врёт на Амике.

Смешно читать такие предъявы от персонажа, который выходит из реги, чтобы отвечать самому себе

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29.10.2020 21:59
Botanik

29.10.2020 21:21 Пионер

Не ври. Это Калибр был спец по этому. Ты даже здесь врёшь.

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29.10.2020 22:30
Пионер

А спалился ты, ГрЫша, когда реги еще синенькими были. А когда из реги выходишь, то имя-то черненьким писалось - чтоб этого избежать, надо браузер перезагрузить было. На что умишка твоего скудного не хватало. Про старика алмазова говорить ниче не буду - за него не в курсе. А вот тебя, лично за такими махинациями наблюдал. Адью,

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29.10.2020 23:16
Botanik

29.10.2020 22:30 Пионер

Я никогда не отрицал, что пишу под гостем днем. Но чтобы с собой, как это делал Калибр, это для меня нонсенс. Прошел сейчас интересный тест. Результат впечатлил. "Вы хорошо организованы, наверняка имеете отличные способности к точным наукам и при принятии решений прежде всего опираетесь на логику. Кроме того, вы редко бываете рассеянным и всегда доводите дела до конца. Что можно улучшить? Развивайте эмоциональный интеллект и креативность — это поможет вам достигать большего в работе и личных отношениях."

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29.10.2020 23:18
Botanik

29.10.2020 22:30 Пионер

И, кстати, я тебя не оскорблял. Высыпь песок из своих трусов.

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30.10.2020 07:12
- гость -

Сделал очень мало.

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30.10.2020 14:27
- гость -

ну квартиры, машины и прочее барахло себе купили кубышки набили. что еще они могут то

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