Цифры и фото. Что сделал алтайский минздрав за полгода, чтобы бороться с коронавирусом

Коронавирус пришел в Алтайский край в конце марта 2020 года. Напомним, именно тогда в регионе был выявлен первый больной COVID-19. И если сначала в крае госпитализировали даже бессимптомных носителей коронавируса и палаты все равно стояли полупустые, то в октябре в больницу увозят только тех, кто находится в тяжелом состоянии. И это при том, что количество госпиталей за это время выросло больше чем в три раза – с 8 до 29-х, а количество коек – почти в пять раз: с 1000 почти до 5500. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился
в короткие сроки запустить новый ковидный госпиталь на базе пустующего торгового центра. А пациентов с легким течением пневмонии или коронавируса в Алтайском крае теперь наблюдают дистанционно – по телефону. Что еще за минувшие полгода сделали власти Алтайского края, чтобы бороться с пандемией коронавируса и не допустить коллапса, рассказали amic.ru в региональном Минздраве.
Листайте фотографии и сверяйте цифры.
Напомним, всего в Алтайском крае за период пандемии коронавирус выявили у 18 565 человек.
Комментарии
сегодня пошла в аптеку и из рецепта для 5 летнего ребенка не было не одного лекарства или его заменителя. пишите дальше, минздрав
29 госпиталя. Мда.
в марте было 8 ковидных госпиталей, сейчас 29.
Так вы не открыли новые. Вы забрали у одних и отдали другим. Выплаты медикам федеральные - да и то многие выбивают. А сколько вспышек было в мед.учреждениях из-за отсутствия СИЗ и диагностики? Почему такой высокий процент заразившихся врачей? И как насчет первых понторезных заявлений. что всем с симптомами ОРВИ будут делать тесты?
Работа мед.учреждений устроена отвратительно. Врачи впахивают, как ломовые лошади, в поликлиниках очереди, достоверной информации нет. Двойка тебе, минздрав.
29.10.2020 20:06 Пионер
Сегодня ходил в поликлинику на флюорографию. Особых очередей не заметил. Передо мной было 3 человека.
Сегодня ходил в поликлинику на флюорографию. Особых очередей не заметил. Передо мной было 3 человека.
Ну так ты и сугробы не видел прошлой зимой. ГрЫгорий, ты прям как Губернатор прям))
29.10.2020 20:20 Пионер
Ну я же не ты, который постоянно врёт на Амике.
Ну я же не ты, который постоянно врёт на Амике.
Смешно читать такие предъявы от персонажа, который выходит из реги, чтобы отвечать самому себе
29.10.2020 21:21 Пионер
Не ври. Это Калибр был спец по этому. Ты даже здесь врёшь.
А спалился ты, ГрЫша, когда реги еще синенькими были. А когда из реги выходишь, то имя-то черненьким писалось - чтоб этого избежать, надо браузер перезагрузить было. На что умишка твоего скудного не хватало. Про старика алмазова говорить ниче не буду - за него не в курсе. А вот тебя, лично за такими махинациями наблюдал. Адью,
29.10.2020 22:30 Пионер
Я никогда не отрицал, что пишу под гостем днем. Но чтобы с собой, как это делал Калибр, это для меня нонсенс. Прошел сейчас интересный тест. Результат впечатлил. "Вы хорошо организованы, наверняка имеете отличные способности к точным наукам и при принятии решений прежде всего опираетесь на логику. Кроме того, вы редко бываете рассеянным и всегда доводите дела до конца. Что можно улучшить? Развивайте эмоциональный интеллект и креативность — это поможет вам достигать большего в работе и личных отношениях."
29.10.2020 22:30 Пионер
И, кстати, я тебя не оскорблял. Высыпь песок из своих трусов.
Сделал очень мало.
ну квартиры, машины и прочее барахло себе купили кубышки набили. что еще они могут то