Цифры и фото. Что сделал алтайский минздрав за полгода, чтобы бороться с коронавирусом

Коронавирус пришел в Алтайский край в конце марта 2020 года. Напомним, именно тогда в регионе был выявлен первый больной COVID-19. И если сначала в крае госпитализировали даже бессимптомных носителей коронавируса и палаты все равно стояли полупустые, то в октябре в больницу увозят только тех, кто находится в тяжелом состоянии. И это при том, что количество госпиталей за это время выросло больше чем в три раза – с 8 до 29-х, а количество коек – почти в пять раз: с 1000 почти до 5500. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился

Что еще за минувшие полгода сделали власти Алтайского края, чтобы бороться с пандемией коронавируса и не допустить коллапса, рассказали

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в региональном Минздраве.

в короткие сроки запустить новый ковидный госпиталь на базе пустующего торгового центра. А пациентов с легким течением пневмонии или коронавируса в Алтайском крае теперь наблюдают дистанционно – по телефону.

Листайте фотографии и сверяйте цифры.



Напомним, всего в Алтайском крае за период пандемии коронавирус выявили у 18 565 человек.

