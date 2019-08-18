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Выспаться за полтора часа. Советы врача, которые вас удивят

, ИА "Амител"
Сколько спать, когда ложиться и вставать

Советы врача: как правильно спать, чтобы высыпаться, когда ложиться и вставать

Мало кто знает, но за полтора часа человек больше высыпается, чем за два. Это связано с фазами сна. Как правильно спать, когда нужно ложиться и можно ли вставать по отложенному будильнику. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала невролог-сомнолог Диагностического центра Алтайского края Наталья Федюнина.

Полную запись эфира вы можете послушать в нашем плеере. Мы выбрали несколько самых важных советов врача.

Сколько нужно спать?

Считается, что взрослый человек должен спать 6-8 часов. Но это в среднем. Есть люди долгоспящие, есть короткоспящие. В числе вторых был Наполеон. У него вообще был разрывной сон: ложился в два ночи, в четыре вставал, что-то делал, а потом мог снова спать. 

Просыпаться правильнее всего между фазами сна. Каждая длится около полутора часов.

"Если проснуться через 1,5 часа, то ты больше выспишься, чем когда встаешь через два часа. Будильник надо заводить на время, кратное 1,5 часам, плюс 10-20 минут на засыпание", – рекомендует врач.

Чем опасен недостаток сна

Невысыпание приводит к головным болям, нестабильности артериального давления, гормональным срывам. При недостатке сна вырабатывается грелин (гормон голода), способствующий появлению аппетита.

"Сон – это не просто бездействие, во время сна происходит сонастройка органов и систем, а также переработка информации. Если она не перерабатывается, то хуже усваивается", – рассказала Наталья Федюнина.

Вспомните себя студентом: если не спали перед экзаменом, много учили, то запомнить оказывается очень тяжело.

Но и слишком много спать тоже вредно. Такие люди часто страдают от ожирения, у них ухудшается половая и репродуктивная функции.

Во сколько нужно ложиться?

Правильно ложиться с 22 до 23 часов. Во сне идет выработка гормонов. Самый важный – соматотропный, это гормон роста для детей и сжигающий жир для взрослых. Он вырабатывается в глубокой стадии сна и в первой части ночи.

"Самое верное – лечь в 22 часа, пройти первую фазу до 23:30. С 00:30 начинает хорошо вырабатываться этот гормон. А если лечь после 23 часов, то для его выработки мы еще толком не заснули. Когда мы ложимся в два часа ночи – пик выработки гормона уже прошел", – поясняет собеседница.

Главное – это ложиться и вставать в одно и то же время. 

"Тяжелее всего лечить людей, у которых скользящий график работы, там невозможно соблюдение гигиены сна. А с этого начинается лечение. Поэтому детей надо сразу приучать вовремя ложиться и вставать", – говорит врач.

Идеальный вечер выглядит так: за три-четыре часа до сна никакой еды, за два часа никаких гаджетов, телевизора, чтения в кровати. Можно погулять и послушать аудиокнигу.

Плохо ли вставать по отложенному будильнику?

Да, плохо. Во сне вырабатывается мелатонин (гормон сна), при пробуждении он разрушается. Начинает вырабатываться гормон активности, стресса – кортизол. Если постоянно засыпать после будильника на 10-15 минут и снова просыпаться, то гормональная система начинает сбоить.

Все ли видят сны?

Сны видят все, уверяет Наталья Федюнина. И это нормально, ведь мозг перерабатывает информацию. А вот помнят о снах не все. Все зависит о фазы просыпания: помнишь, если проснулся в быструю фазу, не помнишь – в медленную.

Как понять, что нужно обращаться к сомнологу?

Есть несколько главных признаков:

  • повышенная тревожность;
  • боязнь сна, страх не уснуть;
  • снижения памяти, работоспособности;
  • храп;
  • синдром беспокойных ног, когда не получается уснуть из-за дискомфорта в ногах, мурашек, жжения.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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