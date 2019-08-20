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Джастас Уолкер: "Я произвожу сыр и других фермеров"

, ИА "Амител"
Скоро Весёлый молочник привезет фету и рикотту на "Дни алтайского сыра". Приходите пробовать и слушайте подкаст Amic.ru

Джастас Уолкер – фермер, который приехал в Сибирь из Америки. Последние два года он живет и работает в Солонешенском районе Алтайского края. Переехал Джастас к нам из Красноярского края, где и получил прозвище Весёлый молочник за свой заразительный смех. Сейчас ферма Уолкера производит сыры из козьего молока – фету, моцареллу, рикотту. Планирует заняться производством баранины и уже начал выпускать травяные чаи. Кстати, 24 августа Уолкер привезёт в Барнаул свою продукцию на фестиваль "Дни алтайского сыра" (приходите и пробуйте).

О том, как Уолкер начинал работать в России, почему он делится опытом с другими фермерами и как намерен добывать электричество из реки, не нарушив её экологию, он рассказал в эфире "Эхо Москвы в Барнауле". Слушайте подкаст на Amic.ru и вы узнаете, за что у Джастаса болит сердце, как накормить сыром 200 семей и почему горят сибирские леса.

1:24. Накормить сыром сотни семей

Сейчас Уолкер уже построил ферму, запустил молочный цех, закупил новых коз в стадо. В строительстве ему помогали более 60 волонтёров, в том числе из США и Голландии. Теперь готовую фермерскую продукцию Весёлый Молочник собирается отправлять в Белокуриху, Бийск и, возможно, в Барнаул. Расчётный объём производства сейчас – 16-20 литров молока в день. С такими показателями в месяц можно накормить сыром от 100 до 200 семей:

"У нас нет стремления стать суперфермой. Наша задача – сохранить человеческий уровень, чтобы иметь человеческий контакт с клиентами. Это гарантирует качество и правильный подход к окружающей среде".

11:43 Альтернативная энергетика своими руками

Ферма Весёлого Молочника оборудована солнечными панелями и батареями, а также пиролизным котлом. В нём не просто горят дрова, они тлеют и выделяют газ, который потом сгорает отдельно. Кроме того, Уолкер планирует запустить маленькую гидроэлектростанцию. Однако плотины у неё не будет, в ручей попросту опустят небольшую самодельную турбину:

“Это безопасно для рыб, для всей живности, которая есть в речке. Это не загораживает русло ручья и даёт хорошие киловатты”.

Уолкер отмечает, что такие решения применяют в других уголках Алтая. А свою микрогидроэлектростанцию фермер соберёт и установит сам по аналогичным примерам из интернета.

17:50 Производство фермеров для сельхоздержавы

Уолкер считает своей миссией помощь другим людям. Потому он активно делится опытом через соцсети и канал на YouTube. По его словам, опыт стоит много сил и денег. Во времена его юности не было никого, кто мог бы подсказать, как нужно поступать. Теперь земледелец хочет упростить работу новичкам сферы:

"Моё сердце болит за это дело. Именно за фермерский класс, за будущее России как сельскохозяйственной державы. Я хочу внести свою лепту через фермерскую работу и через производство не только сыра, но и производство других фермеров".

19:45 Почему горят сибирские леса

До 2004 года американец жил и работал в Красноярском крае, по его словам, местные леса всегда страдали от тяжелых пожаров. Уолкер уверен, что большие территории под управлением ведомств не могут быть хорошо защищены, так как бюджеты госструктур формируются именно для борьбы с бедствиями:

"Если земля находится в частных руках, тогда хозяин имеет большую мотивацию к тому, чтобы у него не сгорел лес на фиг".

В пример земледелец привёл США. 70% американских сельхозугодий и лесов имеют конкретных владельцев, остальное – собственность государства. При этом большинство пожаров в США начинаются именно с правительственных земель.

"Не надо бояться частника, не надо бояться соседа. Надо бояться бесхозности и бесхозяйственности", – резюмирует Уолкер.

Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

Комментарии

20.08.2019 15:51
BLATNOI

Расчётный объём производства сейчас 16-20 литров молока в день. С таким показателем в месяц можно накормить сыром от 100 до 200 семей:


АГА А ПОТОМ ЗАПЛАТИТЬ НДС ВСЕ НАЛОГИ И ОСТАНЕТСЯ ЧУТЬ ДА НИ СКОЛЬКО !!!

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20.08.2019 15:57
- гость -

Может паренёк и неплохой фермер, но плохой предприниматель. Его объемы - это кошкины слезы. Ему или цену нужно ставить под 2,-2,5 тысячи за кг, либо объемы гнать, иначе это работа ради работы

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20.08.2019 16:21
- гость -

этот человек офигенно прославляет Алтайский край, покруче любого туркластера
поэтому, выгода не только в количестве произведенного сыра и даже не в его качестве)))

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