"Едва не попали в огненную ловушку": алтайские пожарные рассказали о тушении тайги

Алтайским пожарным пришлось бороться с огнем в труднодоступной части тайги, где ранее не было людей. При этом едва не попали в огненную ловушку, рассказали в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле сотрудники регионального МЧС Николай Бабин и Александр Жуков.

Опасную ситуацию спровоцировал порыв ветра, который перекинул огонь на верхушки деревьев. Затем горящее "одеяло" двинулось на пожарных и их лагерь.

Пришлось укрываться в ручье и экстренно связываться с коллегами.

По мнению спасателей, причиной лесных пожаров могли стать сухие грозы. Подложка из хвои и старого мха в этой части тайги формировалась сотни лет. Такая смесь легко воспламеняется, а спровоцировать это может гроза.

Напомним, члены аэромобильной группировки МЧС недавно вернулись из командировки в Красноярский край, где горело около миллиона гектаров леса.

Послушать полный эфир можно в четверг, 22 августа, в 17:00 на частоте 69.11 УКВ и на сайте fmprod.ru