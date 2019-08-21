С огнем боролись огнем: как алтайские пожарные победили стихию в красноярской тайге

Алтайские спасатели в августе 2019 года помогали тушить пожар на одном из самых сложных участков полыхающей красноярской тайги. Они боролись с огнем в Богучанском районе на территории диаметром 30 километров. В субботу, 17 августа, после двухнедельной командировки алтайская аэромобильная группировка МЧС в количестве 85 человек вернулась домой. Насколько трудно пришлось работать в эпицентре пожара в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали заместитель начальника отдела организации службы и подготовки регионального МЧС Александр Жуков и помощник начальника караула специализированной пожарно-спасательной части Николай Бабин.

Слушайте подкаст на Amic.ru и вы узнаете, как пожарные едва не погибли в борьбе со стихией, на что похож гул огня и как вся тайга узнала о том, что у алтайских спасателей родились дети.

3:25 Огненное небо

Лесные пожары – вещь опасная даже для тех, кто знает и умеет бороться с огнем. В один из дней пожарные могли погибнуть. Резкие порывы ветра подняли огонь по кронам деревьев вверх, и он пошел над головами спасателей, которые укрылись около ручья. А затем пожарные поняли, что стихия двинулась на лагерь. Огонь двигался со скоростью ветра, а его температура была порядка 1000 градусов. Товарищей предупредили по рации – те вовремя успели уйти сами и перенести вещи в безопасное место.

5:20 Время на сбор

Аэромобильная группировка формируется 2-4 часа. После этого спасатели готовы выдвинуться в любую точку России. Кандидаты в группы отмечаются регулярно в специальном расписании, а о командировке сотрудники узнают через СМС-рассылку. Алтайские спасатели ехали в поселок Богучаны полтора дня, а в тайгу до места тушения летели на вертолете около часа.

10:30 Гудит как самолет

Сильный шум сопровождает самый опасный – "верховой пожар", когда огонь идет по верхушкам деревьев.

"Гул стоит как от турбин самолета", – вспоминает спасатель Николай Бабин.

12:40 Огонь помогал бороться с огнем

С огнем пожарные боролись с помощью переносных огнетушителей. У каждого запас воды – 18 литров. Резервуар надевается как рюкзак. Чтобы не пропустить огонь, приходилось окапывать землю и даже пускать встречные палы.

13:28 О причинах пожара

Участок, на котором пришлось работать алтайским пожарным, по их словам "не трогали сотни лет". В лесу накопилась 15-20-ти сантиметровая подложка из сухой хвои и мха. Такая смесь воспламеняется мгновенно – как порох, и очень хорошо горит.

"Элементарно, гроза какая-то небольшая и все может полыхнуть", – предположил Александр Жуков. Впрочем, делать официальные выводы о причинах пожара могут только следователи.

27:40 О рождении детей сообщили с неба

Любой сотрудник МЧС может отказаться от командировки из-за болезни или по семейным причинам, коллеги не расценивают это как трусость. Но в этот раз от сложной задачи не отказались даже те, кто оставлял дома беременных жен. Пока пожарные тушили сибирскую тайгу, у двоих из них родились дети. Радостную новость молодым отцам сообщили с неба – по громкой связи – пилоты самолета-разведчика, ведь другой возможности связаться с родными в тайге не было.

"Человека на всю тайгу поздравили с рождением ребенка! Знаете, как это поднимает боевой дух!".

Послушать полный эфир с пожарными на радио "Эхо Москвы в Барнауле" можно в четверг, 22 августа, в 17:00 на частоте 69.11 УКВ и на сайте fmprod.ru