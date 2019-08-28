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По поликлиникам инкогнито: алтайский министр рассказал, как проверяет работу врачей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Глава Минздрава Дмитрий Попов об очередях за талонами, нехватке врачей и необходимом ремонте

Только ленивый не пожалуется на современную систему здравоохранения. Проблем – на целую историю болезни. И в Алтайском крае тоже: не то, что полноценных больниц, ФАПов даже нет в некоторых алтайских селах. К врачу просто не попасть. В городах тоже не попасть, врачи есть, но на растущее население их просто не хватает. Так что же власти намерены делать, чтобы восстановить систему первичной медпомощи? Об этом наши коллеги с радио "Эхо Москвы в Барнауле" спросили алтайского министра здравоохранения Дмитрия Попова. Вы можете послушать подкаст целиком, а можете сразу включить нужный вам момент. Для удобства мы отметили, на какой минуте о чем говорит министр.

1:04 ФАПов и поликлиник станет больше

По нацпроектам и краевым программам власти Алтайского края планируют в ближайшие несколько лет:

  • Построить три ФАПа к концу 2019 года. Построить 15 ФАПов в населенных пунктах, где они находятся в аварийном состоянии в 2020 году. Девять передвижных ФАПов уже запустили в работу по небольших населенным пунктам.
  • Ввести в 132 поликлиниках технологию "Бережливая поликлиника" (система обеспечения попадания населения к врачам, в том числе через "Открытую регистратуру", кабинеты доврачебной помощи).
  • Провести ремонт (входная группа, замена мебели) в 17 детских поликлиниках края.
  • Построить шесть взрослых поликлиник в крае, в том числе в Барнауле в квартале 2002а (уже завершаются проектные работы), кварталах 2011 и 2036, на Змеиногорском тракте.
  • Провести ремонт взрослых поликлиник.

9:27 Как министр инкогнито ездил в поликлинику

Министр рассказал, что общается и с врачами, и с пациентами. Он ведет прием граждан, получает их обращения.

"Во всех районах, где я бываю, обязательно посещаю поликлиники (...). В субботу в Барнауле я сам сажусь за руль и езжу (по поликлиникам, – прим. ред.). Недавно ездил в один из районов края в выходной день инкогнито", – рассказал Дмитрий Попов.  

11:47 На что жалуются министру 

Министр рассказал, что в городе люди чаще всего жалуются ему на длительное ожидание приема врача, особенно терапевта и педиатра. А в селе – на невозможность попасть к узкому специалисту.

13:20 Где взять врачей

"С этого учебного года мы начали с медуниверситетом программу по профессиональной переподготовке врачей по смежным специальностям (...). Например, хирурги у нас уже обучаются эндоскопическим и УЗИ-технологиям, терапевты осваивают функциональную диагностику, эндокринологию в части ведения больных с сахарных диабетом. Это позволит увеличить компетенцию, пока мы не закроем потребность в узких специалистах", – рассказал Попов.

15:01 А в каких поликлиниках дела совсем плохи?

Дмитрий Попов не назвал такие поликлиники. Почему? Слушайте в эфире. Об этом же поговорили и на 17-й минуте интервью. 

16:00 Как главные врачи удерживают кадры

Министр рассказал, что недавно для руководителей ввели критерий укомплектованности учреждения оценки их работы.

17:00 Кого бережет "Бережливая поликлиника"?

Дмитрий Попов расскажет, что власти делают, чтобы ожидание приема врача было удобнее. 

21:00 Про дистанционную запись к врачу

Да, с 1 сентября записаться к врачу можно будет через портал Госуслуг. Пациенты будут иметь там личный кабинет, где можно увидеть результаты анализов и исследований. Систему записи к узким специалистам будут выстраивать через участкового врача.

23:00. Сколько нужно ждать врача

Если коротко, то по закону ждать приема у терапевта надо всего один день, узкого специалиста – максимум две недели, госпитализацию и высокотехнологичные обследования – в течение 30 дней. В реальности, конечно, есть задержки. 

"Ожидание записи на прием к терапевту в отдельных учреждениях доходит и до недели", – сказал министр.

26:00 Сколько врачей не хватает?

К концу года в крае должно выйти на работу около 30 новых педиатров, еще требуется 130. А также 70 терапевтов, 40 вакансий останутся не закрытыми.

Слушайте "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ и онлайн) по будням в 17:00. В студию приходят алтайские министры, чиновники, депутаты, общественники, бизнесмены, экологи, спортсмены.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.08.2019 06:49
- гость -

"но на растущее население их просто не хватает."

Что за бред? Гнать надо этого бездарного министра!

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