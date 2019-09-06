А зачем нам московские звезды? Своих хватает. Паршков о Дне города Барнаула

Барнаульцы очень бы хотели увидеть московских звезд на Дне города. Конечно, лучше Диму Билана или Сергея Лазарева, или Егора Крида. И, конечно, бесплатно. Только артисты российской эстрады крайне редко навещают столицу Алтайского края в ее день рождения (едут исключительно к депутатам). Почему? Об этом Александра Черданцева поговорила в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ или онлайн) с главным организатором дня рождения Барнаула, главой комитета по культуре Валерием Паршковым. А еще узнала, сколько стоит такой праздник, что ждет барнаульцев в День города в этом году и на что рассчитывать в следующем, юбилейном.

00:56 Всем понравится

Обширную программу празднования Дня города формировали не только и не столько в администрации города, сколько сами жители.

"Мы внедряем подход: праздник ценен не только самим проведением, но и его подготовкой. День города – это народный проект, в котором участвуют все барнаульцы. Они активно предлагают мероприятия, сами их проводят. География празднования постоянно расширяется", – сказал он.

Валерий Паршков уверен: День города удовлетворит горожан всех возрастов.

01:59 Если ехать в центр лень

Чиновник коротко рассказал об основных площадках. На площади Ветеранов традиционно пройдет фестиваль национальных культур, на Советов – спортивные мероприятия: "Кросс нации", борьба, стритбол, дзюдо, титульный боксерский турнир "Великий бой на Великом Алтае" и велогонки. Площадь Сахарова отведена под выставки и культурную программу (в 10 часов начнется концерт, в 13 часов – официальное открытие, в 22 часа – салют). На набережной (об этом мы говорим на минуте 15:24) пройдет забег по лестнице на скорость, авиашоу от группы "Лидер" и парашютистов – в 16 часов), концерты местных коллективов.

"У кого нет возможности или лень ехать в центр, ничего не потеряют – в районах города почти все площадки задействованы: пройдут выставки, мастер-классы, соревнования, концерты", – добавил Паршков.

08:33 Сколько стоит праздник

"1,4 млн рублей (заложено в бюджете на проведение праздника, – прим. ред.). Эта сумма не меняется уже в течение 10 лет. Из них почти 80% – это оплата аппаратуры, оформление. 300 тысяч стоит фейерверк. Сами площадки организованы в основном за счет барнаульцев (имеет в виду, что многие мероприятия за свой счет проводят музыкальные школы и кружки, студии, коллективы, коммерческие организации, – прим. ред.)", – сказал Паршков.

10:54 Не только увеселительные мероприятия

Чиновник напоминает, почему День города проходит осенью. В этот день и накануне Барнаул подводит итоги года: чествуют людей, который внесли вклад в его развитие, выбирают самый благоустроенный район.

17:44 Денег хватает. Но без звезд

"Приглашать звезд – это не главная задача комитета по культуре. Наша задача – развивать свои коллективы. По всей стране такая практика: бюджетные средства на улучшение материального положения звезд у нас не тратят. Звезд приглашают спонсоры, меценаты", – сказал Паршков.

Он подчеркнул, что только в открытии участвуют около 300 человек, большинство из них дети и подростки, которые долго готовились. Для них даже свои выступления – это уже праздник. С каждым из них приходит группа поддержки минимум шесть человек. Это главное, подчеркивает чиновник. А сходить на концерт известного московского артиста можно самостоятельно: их в городе проходит большое количество.

Что же касается бюджета городского праздника, то Валерий Паршков заверил: денег хватает.

21:10 Немного спойлеров

Валерий Паршков рассказал, что сейчас идут переговоры с некоторыми бизнесменами о возможности оплаты приезда известных коллектив для участия в Дне города в следующем году (на 290-летие Барнаула). В планах – пригласить пилотажную группу "Стрижи", хор Александрова, президентский оркестр, фестиваль фейерверков.

26:12 На трезвую голову

"День города – не повод чрезмерно употреблять алкогольные напитки. В последние годы праздник проходит спокойно. Количество правонарушений в разы меньше, чем в будние дни", – сказал Паршков.

Но если кому-то хочется выпить, говорит чиновник, это можно сделать и в День города, несмотря на ограничение продаж. Хотя, подчеркнул Паршков, культура празднования все же заметно выросла в последние годы.