Зеленых уголков, дорог и молодежи: что желают Барнаулу в день рождения его жители

7 сентября 2019 года Барнаул отмечает 289 лет со дня основания. Что желают жители родному городу в день его рождения выяснили корреспонденты "Службы Новостей "FM-Продакшн". Оказалось, что много всего хорошего. Барнаульцы любят свой город и радуются тому, что он хорошеет.

А в следующем году желают, чтобы развивалась инфраструктура и стало больше новых рабочих мест и зеленых уголков. Пожалуй, это самые частые пожелания жителей к 289-й годовщине образования города. Также горожане рады благоустройству последних лет и надеются, что улучшения продолжатся. Гостей Барнаула удивляет его архитектура и множество сохранившихся зданий советской эпохи. А жители мечтают о расширении города и притоке молодежи в столицу Алтайского края. А еще – чтобы люди стали добрее.