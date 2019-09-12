"Выполняйте обещания": бизнес-леди поделилась успехом личного бренда и наставничества

Когда ты молод, перед тобой открыты невероятные горизонты. А когда в тебя еще и верят, ты обладаешь сумасшедшей энергетикой и получаешь грандиозную поддержку извне, любые, даже самые непокоримые вершины станут твоими.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" руководитель студии креативных подарков "Комильфо", главный эксперт World skills Russia в Алтайском крае по теме "Предпринимательство" Анастасия Товпышка раскрыла секрет своего личного успеха и рассказала, как помогает таким же молодым, целеустремленным и энергичным завоевывать бизнес-среду родного Алтайского края и других регионов страны.

– Анастасия, вы занимаетесь предпринимательством уже порядка семи лет. Расскажите, пожалуйста, с чего начинали?

– Началось все с хобби. В то время я занималась танцами, и мне предложили стать тренером. Я осознала, что могу организовать группу, могу делиться своими знаниями и умениями. Это был мой первый бизнес-проект – школа танцев.

Потом появилось новое увлечение – меня очень сильно захватили скрапбукинг, декупаж. В Барнаул начали активно завозить невероятной красоты материалы для рукоделия из Англии, Америки, Европы. Эта красота не могла оставить меня равнодушной. Как раз в это время различные направления декора стали набирать популярность в России. Какие-то креативные решения в декорировании праздников нахлынули: от детских дней рождений до свадеб, и я погрузилась в эту область с головой.

– Какой проект стал для вас самым запоминающимся?

– Он же был и самым крупным. Степан Карасев – владелец торговой сети Stefan – искал креативщиков (а он сам всегда за яркое творчество), готовых взяться за декор его салонов. Мы решили попробовать, и для нас это был вызов. Потому что такими грандиозными и долгосрочными проектами мы еще не занимались – все должно быть на уровне, соответствовать рекламной кампании, элементы декора не должны перекрывать основной товар, а подчеркивать достоинства… Это и многое другое мы учли.

Одной из задач, стоящих перед нами в этом проекте, было отражение всех сезонов. Не банальное, а с некой изюминкой. С приходом каждого времени года экспозиция в салоне оперативно менялась, при этом использовали мы только натуральные материалы.

Сейчас мы в предвкушении еще двух грандиозных и очень важных для нас проектов. В этом году и в грядущем. С очень хорошим бюджетом. Но карты пока раскрывать не буду, выдержу некоторую интригу.

– Что помогало в самом начале ставить этот бизнес на ноги и развивать его?

– В 2012 году в Барнауле прошла федеральная программа "Ты – предприниматель", участницей которой я стала. Хоть ее курировало Управление по предпринимательству и рыночной инфраструктуре, занимались нами еще несколько учреждений. Нашу площадку взял под свое крыло бизнес-инкубатор Алтайского государственного университета, всю информацию я вместе с остальными участниками черпала там. В итоге мы выиграли грант, что дало неплохой толчок для развития. Тогда я проводила творческие мастер-классы для взрослых и детей по различным видам декора.

В нас, в наше хобби просто поверили руководители бизнес-инкубатора и дали возможности развиться.

Составляющими уверенных начальных шагов в данном бизнесе стали вера других людей, мои амбициозность, активность и заинтересованность.

– Сколько вы пробыли в бизнес-инкубаторе АлтГУ?

– Я считаю, что достаточно долго. Мне кажется, ни один проект так долго там не существовал. Мы пробыли почти два года. Обычно проекты реализуются в бизнес-инкубаторе год. А у нас сложились очень теплые взаимоотношения: и они не хотели нас отпускать, и нам было жалко покидать ставшие родными стены. Но в то же время мы понимали, что надо расти и переходить на новый уровень. Выход из бизнес-инкубатора был для меня очень непростым, но нужным решением.

Это хорошо, когда тебя опекают, но еще лучше, если ты сам берешь на себя ответственность. Сам оцениваешь все затраты, понимаешь плюсы и минусы своего дела. Но к этому нужно прийти, когда ты трезво можешь заявить: "Да, я могу уже сам".

– А знания, которые вы получили в бизнес-инкубаторе, пригодились?

– Это сейчас огромное количество различных курсов – онлайн и офлайн. А тогда, в 2012 году, бизнес-среда только-только начинала формироваться. Мы не понимали, что такое тренинги, зачем они нужны. Но так как мне было интересно все, я пошла в эту программу.

Там давали основы тайм-менеджмента, лайф-менеджмента, базис предпринимательства, налоговую тематику… Понятно, что время идет, и знания, полученные в 2012 году, во многом потеряли свою актуальность. Если ты хочешь быть в тренде, ты должен постоянно обучаться.

– На самом начальном этапе бизнеса вы были активной участницей форума "Алтай. Территория развития".

– Да, все верно. Первый раз я попала на АТР в 2013 году на площадку "Хочу быть предпринимателем". Приехала туда без проекта, и, конечно, меня очень вдохновили участники с бизнес-проектами, которые их защищали, нервничали, получали гранты, награждения. Эта картинка меня очень будоражила, мотивировала. Я жаждала видеть себя среди таких новичков.

Я всегда убеждена – если ты ставишь перед собой какую-то амбициозную цель, готовься к тому, что с первого раза она не реализуется. В 2016 году я приехала на АТР со своим проектом "Клиент. Электронная книга отзывов", в который уже были вложены достаточные средства. Необходимо было расширение бизнеса, новое оборудование. Мы прошли с ним первый этап отбора, но на второй волне комиссия посчитала, что проект вообще никому не нужен. Для меня это был удар. Это действительно очень больно, когда критикуют твое, можно сказать, детище, зарубают его на корню. Когда ты защищаешь его, а на все доводы экспертов у тебя не хватает аргументов.

Тогда мы не вышли в финал. Но для меня это была та ситуация, когда ты проходишь своего рода закалку в ораторском искусстве – учишься убеждать, отстаивать свою точку зрения. Это во-первых.

Во-вторых, ты должен быть специалистом в той области, о которой рассказываешь. К примеру, электронная книга – это IT-технологии. Или иметь в своей команде такого знающего профессионала.

И в третьих, в любой, даже самой негативной ситуации нужно находить позитивное. Для меня это было обретение способности принять ситуацию, вынести из нее опыт и использовать его для достижения цели дальше.

В 2017 году мы стали финалистами, а в 2018 заняли третье место в номинации "Лучший реализованный АТР-проект". Мы достигли цели, реализовали свой проект и отчитались. Пообещали сделать и сделали – наверное, поэтому нам теперь доверяют.

– Доверяют в каком плане?

– У нас очень хорошие взаимоотношения с Фондом малого и среднего предпринимательства, Управлением предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Мы были участниками губернаторской программы. Мой личный бренд основывается на честности и обязательности. И я считаю, у любого предпринимателя это должно быть в основе деятельности.

– Какую помощь получаете от Фонда МСП?

– В этом году я просто безумно им благодарна. За то, что в Алтайский край привезли "Деловую среду" со всеми ее программами: "Хочу, могу, делаю", "Бизнес как спорт" и т.д. На АТР они привозили экспертов. Это громадный толчок для нашего региона. Особая гордость за Алтайский край, что мы первые, где запущена программа "Хочу, могу, делаю".

– Остановимся на ней подробнее. Это программа для женщин-предпринимателей. В этом году она состоялась, был большой конкурс – не так-то просто было попасть в число ее участников. И вы, Анастасия, одна из тех, кто прошел этот жесткий отбор. Поделитесь своими впечатлениями.

– Заявок было больше 200, прошли, по-моему, человек 70. Отбор действительно был серьезный. Программа уникальная, интенсивная, очень информативная. Меня уже очень сложно удивить, потому что побывала на многих площадках. Но эта программа меня просто покорила!

И именно она открыла мне глаза на особенности мужского и женского бизнеса. У мужчин все-таки четкие задачи, и при этом они могут полностью посвятить себя предпринимательству. А мы – нет. Потому что у нас есть семья, дети, родители… Мы такие многоножки и многоручки, которые не могут отдать какой-то области жизни приоритет. И, естественно, это сказывается на бизнесе. Поэтому важно уметь организовать себя для гармонии во всех сферах жизни. Тренинг "Хочу, могу, делаю" как раз таки был направлен на это.

К примеру, то, как мы общаемся с персоналом, является отражением нашего общения с семьей. Все темы, которые обсуждались в программе, как бы вытекали из личной жизни в бизнес, и наоборот. Женщины по своей натуре очень гибкие, и программа учла эту особенность.

Мы с девочками-участницами до сих пор общаемся, поддерживаем дружеские и деловые отношения.

– Но раньше ведь тоже организовывались программы для женщин.

– Да, я знаю, что до этого проходила программа "Мама – предприниматель". Я, к сожалению, пока не мама, и участвовать не могла. Но по отзывам знаю, что тренинг очень хороший, в нем также были учтены все особенности женщины в бизнесе, которая в первую очередь еще и мама. Находясь в декрете, кто-то выпекает вкусные тортики, кто-то шьет детскую одежду, кто-то создает милые игрушки из экологически чистых материалов…. И это здорово, что в Барнауле на эту целевую аудиторию наконец-то обратили внимание и учли все нюансы. Я надеюсь когда-нибудь вести тренинги в качестве эксперта в этой программе.

– Проводимые программы какой толчок дают лично вам? Вот, к примеру, возникло желание стать спикером. А еще?

– Я пересмотрела свой распорядок дня, поймала баланс между всеми сферами своей жизни. Второе – я задумалась над темой, как нанимать персонал в соответствии с теми технологиями, которые получила в рамках образовательной программы.

И, безусловно, все, что связано с финансами, у меня разлетелось по полочкам. Понятно, в бизнесе мы сводим дебет с кредитом. А вот в личных финансах подсчет обычно уже не такой скрупулезный, и мы можем часто позволить себе лишнего, без чего вполне можно обойтись. Я очень часто себя балую – без этого нельзя. Нужно просто контролировать этот момент, но без жестких ограничений.

Для приобретения чего-то крупного – машины, квартиры – не обязательно брать кредиты. Достаточно запланировать эти покупки в долгосрочной перспективе и откладывать.

– Анастасия сейчас принимает участие еще в одной крупной программе – "Бизнес как спорт". Это проект для предпринимателей, которые совмещают бизнес и спорт. Он сейчас находится в своей активной фазе. Расскажите, на какой стадии программа сейчас, чем заряжает вас, какие впечатления о проекте?

– Здесь и мужчины, и женщины задействованы. И уклон именно на бизнес: как продвигать, на что ориентироваться, какими инструментами пользоваться для привлечения клиентов. Такими темпами, как сейчас продвигается маркетинг, думаю, лет через пять мы только подумаем о каком-то продукте, а он уже будет перед нами.

– Про знания понятно. А при чем тут спорт?

– Спорт и бизнес неотделимы друг от друга и в чем-то очень схожи. Спорт – это про достижение цели. У меня первый взрослый разряд по спортивной аэробике, и я, как спортсмен, прекрасно понимаю, что такое цели, как их ставить, как выигрывать, справляться с поражением. В бизнесе точно так же. При этом спорт помогает получать энергию. В предпринимательстве, каким бы ты руководителем ни был, ты больше отдаешь, чем получаешь. Спорт дает возможность восполнять этот пробел.

В рамках программы "Бизнес как спорт" мы бегаем – готовимся к марафону на 10 километров, который преодолеем в конце образовательного курса 14 сентября. А в жизни каждый предприниматель, каждый человек может выбрать для себя именно то спортивное направление, которое будет восполнять его энергетический баланс.

– Анастасия, вы – главный эксперт World skills Russia в Алтайском крае. Я думаю, не все знакомы с этим проектом. Давайте расскажем, что это такое и что вы делаете в этом проекте?

– Моя жизнь разделена на две интереснейшие сферы. И та, и другая меня завораживает безумно. С одной стороны, я предприниматель, с другой – преподаю в Барнаульском кооперативном техникуме, куда меня пригласили в 2012 году вести профессиональный модуль "Кооперативное дело и предпринимательство". Обучаясь ведению своего бизнеса, я училась преподавать и делиться своим опытом со студентами – реальными вещами, которые я реализую на практике.

В 2016 году Алтайский край впервые проводил региональный чемпионат "Молодые профессионалы World skills Russia" по 20 компетенциям, в числе которых, конечно же, было и "Предпринимательство".

– Там затрагиваются именно рабочие профессии…

– Да, кондитерское, поварское дело, кладка кирпича и так далее. World skills – это международное движение, которое изначально возникло в Испании, чтобы популяризировать рабочие профессии. В этом году впервые прошел World skills international в Казани, и представитель Барнаульского кооперативного техникума представлял наш регион. Это, конечно, колоссальный уровень.

Я вообще считаю, что будущее – за рабочими профессиями. Но за такими, в которых зашкаливает инновационность. Не просто пошел на завод и встал за станок, а когда ты сам привносишь что-то новое в свою деятельность, используешь новейшие технологии… То есть работаешь не только руками, на автомате, но и головой.

– Итак, как вы стали экспертом проекта?

– Это было предложение от Барнаульского кооперативного техникума. Курирует компетенцию "Предпринимательство" Управление предпринимательства и рыночной инфраструктуры, они собирали заявки желающих на данный "пост". Был конкурс.

– Как-то обучали вас функционалу эксперта?

– Безусловно. Наверное, ни один бизнес-проект в каких-то программах не оценивается с такой тщательностью, как твоя деятельность на World skills Russia. Критериев – около 300. И все они являются международными стандартами, которым ты должен соответствовать. И самое удивительное, что дети успешно защищаются на этом международном проекте. Обучаясь в техникуме, потом отстаивают уже открытый, действующий бизнес. По факту создают бизнес с нуля и потом защищают его на международном чемпионате.

– Вы, получается, выступаете еще и в роли наставника в этом проекте?

– Выходит, что так.

- Я знаю, что вы получили федеральный знак отличия "Наставник молодежи". Очень хочется узнать подробности.

– Это был абсолютный сюрприз для меня. Я ведь даже не знала, что существует такая награда. Вручили ее мне на АТР в 2018 году. Сыграло, думаю, то, что все знают о моей деятельности в World skills Russia, о том, сколько времени я провожу с детьми, делюсь с ними своим опытом.

– При этом вы работаете с молодежью и в других регионах?

– Да. Так как я стала первым сертифицированным экспертом World skills Russia в Алтайском крае, с 2017 года стала ездить в другие субъекты в качестве главного эксперта, проводить аудит площадок. Опыт для меня значительный – я увидела, как все устроено за пределами нашего края.

Неверно при этом утверждать, что в Алтайском крае все плохо. Проблемы, задачи, цели в бизнес-среде во всех регионах одни и те же.

– А что в нашем крае хорошо, что могут почерпнуть другие?

– Да все у нас замечательно! И в первую очередь нам, в принципе, повезло с экологичностью. Это признают по всей России. Наш сыр, наш чай… Достаточно написать на упаковке продукта "Алтайский…", и он будет продаваться. Это уже бренд.

– Настя, продолжите фразу "мой бизнес…".

– Мой бизнес – это творчество, возможность самореализации и поиск новый креативных идей для вдохновения.

– Как красиво получилось! Хочу напомнить, что поддержку предприниматели могут получить в центре "Мой бизнес" на Мало-Тобольской, 19. Подробности на сайте мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

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