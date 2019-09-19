"Алтай достоин мирового рынка": как компания из Барнаула покорила Европу и ЮАР

В эру повсеместного падения производства в стране особенно отрадно слышать новости о том, что отечественному производственному предприятию удалось не только выжить в кризисных условиях, но еще и успешно выйти на международный уровень. И вдвойне приятно, когда это предприятие наше, алтайское. Речь о компании "СиСорт", которая занимается разработкой, производством и продажей высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов – фотосепараторов, а также систем элеваторного хранения. Недавно на федеральном канале "Россия 24" предприятие было названо одним из лидеров несырьевого экспорта России, а на днях в гостях у "Эха Москвы в Барнауле" побывал ее исполнительный директор Виталий Савинков. Он рассказал, как предприятию удалось добиться таких результатов, как построена система продаж оборудования за границу и как этому способствует господдержка.

– Виталий Владимирович, расскажите, как давно компания основана и с чего все начиналось?

– Наша компания была основана в 2007 году и начиналась она с трех человек, двое из которых были мы с братом. Сначала мы привозили оборудование из разных стран – Китая, Кореи, Италии, а в 2014 году открыли свое производство и начали продавать свои сепараторы, и не только на территории России. К тому времени у нас была самая большая сеть по продажам фотосепараторов в нашей стране, и в 2015 году мы впервые решили поучаствовать в крупнейшей выставке аграрного машиностроения в Европе Agritechnica. Именно там, в Германии, в Ганновере, мы представили наш первый собственный сепаратор, сделанный для европейского рынка.

– А в какой момент появилось понимание, что вам пора на экспорт?

– Практически сразу. Мы понимали, что объемы Российской Федерации ограничены, и для того чтобы мы росли как компания, нам необходим был выход в другие страны. Сначала начали выходить на страны СНГ, но потом поняли, что производимое нами оборудование будет покупаться и европейскими странами. И в 2015 году "открыли окно в Европу".

– Как вы к этому готовились? Какие шаги сделали, прежде чем представить оборудование на этой выставке?

– Это была долгая подготовка – примерно 6-7 месяцев. Дело в том, что каждая из выставок понимается нами как место работы: не пассивная деятельность, а активность. Соответственно, эту активность надо было запланировать, нанять людей, сделать оборудование, понять, как позиционировать себя на рынке. В наш проект по выходу на экспорт было занесено около 300 мероприятий.

– Было страшно?

– Было, но, с другой стороны, когда мы туда приехали, все уже было подготовлено. Мы знали, что у нас будет высокая активность, с кем мы встретимся, о чем будем говорить. Мы знали, что у нас купят фотосепараторы с выставки. Кстати, первый сепаратор на выставке купил человек, который поставляет травы для знаменитого "Егермейстера" (немецкий крепкий ликер, настоянный на травах, – прим. ред.). Оттуда, с этой выставки, началось открытие Европы: мы нашли дилеров, которые с нами начали работать.

– И где сейчас есть представительства компании?

– В Германии, Австрии, Польше, Чехии, ЮАР, на Украине… У нас примерно 16 дилеров за рубежом. На сегодня уже 26 стран имеют фотосепараторы "СиСорт", примерно 160-170 аппаратов работают у нас за границей.

– Какие самые необычные страны вы охватили?

– ЮАР, пожалуй, самая необычная. Хотя каждая страна по-своему уникальна. Вот взять, к примеру, Германию: немцы, как известно, расчетливые и очень прагматично подходят к выбору оборудования. А когда я был после Президентской программы обучения управленческих кадров в Германии, удивился, что на нескольких немецких предприятиях – комбайны и тракторы из Белоруссии. Ведь в Германии развито свое сельхозмашиностроение, а тут такое. Я начал узнавать и понял, что ребята открыты, в том числе и для оборудования из России.

– Что заставило их покупать белорусские тракторы?

– Это именно расчет: пользу они приносят ту же самую, что и европейские, а стоимость ниже.

– А что мотивировало немецких фермеров покупать российские фотосепараторы?

– Качество нашего оборудования соответствует мировому уровню. Мы, находясь здесь, в Барнауле, являемся частью мирового сообщества. Когда ребята в Европе сравнивают оборудование, они за счет цены выбирают наше, так как оно дает то же качество сортировки, а цена ниже примерно на 30-40%.

– За счет чего это удается сделать?

– Наша рабочая сила дешевле, чем в Европе. Кроме того, мы люди не жадные и не делаем большой наценки.

– Где производятся ваши аппараты?

– Сейчас у нас одна точка – в Барнауле, но есть планы расширения. Все будет зависеть от нашего дальнейшего развития: пока не хочу раскрывать секреты.

– А если представить, что ваша компания не вышла бы на экспорт: как бы она развивалась только в России?

– Мне кажется, ей бы было очень сложно, так как 35-40% нашего оборудования мы отправляем за рубеж, а это почти половина оборота. Мы бы не смогли держать такой уровень.

– Что дает экспортная выручка вашей компании?

– Как и вся выручка, она дает нам те деньги, на которые мы развиваемся, инвестируем. На 2018-2019 годы у нас было много инвестпроектов. Мы уже выпустили два новых аппарата, один из которых "СмартСорт" серии Б: у него более высокая, ювелирная точность сортировки. Увидев потребность клиентов в более точной сортировке, мы разработали новую серию аппаратов, которые сортируют более точно за счет того, что там используется более яркий свет и камеры более высокого разрешения.

Вторая часть этого фотосепаратора – не столько механическая, сколько программная, сервисная: здесь мы впервые выводим на рынок историю, когда в аппарате воплощена система сервисного мониторинга. То есть диспетчер из "СиСорта" видит, как работает оборудование, которое находится, к примеру, в ЮАР: какие у него возможные сбои, простои, и в случае необходимости подается информация диспетчеру. Таким образом, мы не только продаем оборудование, но и заботимся о том, чтобы оно работало. Это сервисная модель, и это сейчас основное конкурентное преимущество, которое мы развиваем. У нас самая большая сеть фотосепараторов по территории России – на сегодня примерно 700-750 аппаратов, и они будут объединены в систему, где каждая машина будет находиться на пульте оператора, и в случае необходимости он сможет незамедлительно реагировать.

– А в России еще кто-то такое делает?

– Я знаю про системы мониторинга только в других отраслях – видеосигнализации, видеонаблюдение, охрана и т.п.

– Расскажите подробнее о второй вашей новинке?

– Это сортировщик для мусора – мы выпустили его в этом году, и он успешно прошел апробацию на одном из заводов Центральной России. В нем применена новая технология по детекции: специальная спектральная камера отделяет пластик по химическому составу. Почему это так важно? Дело в том, что если совместить в печи два пластика, разных по химсоставу и, соответственно, с разной температурой плавления, произойдет брак в готовом изделии. Допустим, пластиковая бутылка и ее крышечка – это разные пластики, но они оба могут быть белого цвета: визуально вы не поймете, что они разные, а совмещать их нельзя…

– Получается, что аппарат "заглядывает" внутрь изделия? Чудеса! А помимо пластика, он что-то еще может определять, разделять?

– Пластик, стекло, бумага, дерево, минералы – для этого аппарата нет ограничений. Выйдет в серию он уже в начале следующего года: сначала "зайдет" на Россию, а потом и в другие страны.

– Насколько я знаю, достаточно сложно получить сертификат на продажу оборудования за границу, тем более такого высокотехнологичного. Можете рассказать, как этот процесс происходит и насколько он дорогой?

– Что касается сертификации на Евросоюз, то да, он сложноват. Мы делаем заявку нашим европейским коллегам, в сертификационный центр в Словении. Эти ребята запрашивают исходные данные, ставят срок приезда сюда. Затем приезжают, смотрят само оборудование, раскладку жгутов, где находятся кнопки включения-выключения, смотрят на результаты испытаний, которые проведены нашей лабораторией, – по электрике, по безопасности и т.д. Все это замеряют, исследуют один-два дня, уезжают и делают свое заключение. Если что-то нужно дорабатывать, дорабатываем, если нет – то сразу выдают сертификат.

– Первый аппарат сильно дорабатывали?

– Да, пришлось практически полностью его перебрать, так как европейские стандарты отличаются от евро-азиатских. Зато сейчас мы уже знаем, что куда поставить.

– И сколько это стоит?

– Это дорогое удовольствие: на одну единицу нужно от 700 тыс. до 1 млн рублей.

– Есть ли какая-то поддержка государства?

– Слава Богу, есть, и оказывает ее Российский экспортный центр. Это Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП. Субсидируется примерно 80% от сертификации, поэтому если у кого-то есть такая проблема, можно к ним обратиться. Там абсолютно адекватные люди, которые реально помогают.

– А какую еще поддержку вы получали от Центра?

– Поскольку тему экспорта мы муссируем давно, с 2014 года, все эти годы мы с ними шли вместе. Они нам помогали и в маркетинговых исследованиях зарубежных рынков, и в сертификации – в 2017 году, и с переводом договоров и рекламных материалов на разные языки, и с обучением. В общем, была очень хорошая помощь с их стороны.

– Как вы считаете, возможен ли был такой старт без поддержки государства и Центра?

– Когда мы поехали в 2015 году на выставку Agritechnica, нам ее никто не субсидировал: здесь самое главное – было бы желание. Но то, что есть субсидия, – это на самом деле отличная вещь. Просто на нее не надо садиться как на наркотик: субсидию надо рассматривать как дополнительные деньги, а не как основу бизнеса.

– А были ли такие случаи, когда субсидия была как нельзя кстати и очень помогла?

– Да, такой случай был. Все помнят моменты на Украине в конце 2014 года, и экономика в то время притормозилась. Тогда мы еще продавали итальянское оборудование, евро очень сильно подскочил, и люди перестали покупать. В тот момент государство нам оказало помощь и субсидировало часть оборудования, и эта помощь была очень кстати.

– Слышала, что компания "СиСорт" очень много участвует в выставках – в России, за рубежом. Пользуетесь ли вы поддержкой государства при участии в выставках?

– Да, Российский экспортный центр как раз субсидирует участие в выставках, в том числе в "Агритехнике". Выставка в Германии обходится для нас в районе 4 млн рублей, государство помогло в этом году, покрыв до 20% расходов.

– Как вы считаете, насколько перспективно развитие экспорта в Алтайском крае?

– У нас хорошие товары – и продукты питания, и промышленные. Считаю, что с такими товарами мы должны присутствовать на мировом рынке.

– А какие проблемы вы видите в Алтайском крае для экспорта?

– Наверное, в кадрах, знаниях, способностях… Сейчас, буквально пару месяца назад, мы организовали Клуб экспортеров, который должен помочь: в крае и в Барнауле есть много успешных в этом плане ребят, готовых поделиться опытом с другими.

– Продолжите фразу: "Мой бизнес – это…"

– Мой бизнес – это мои клиенты, моя семья и та польза, которую мы приносим: это та чистая гречка, чистые семечки, которые мы все мы едим.

– Сегодня мы много говорили про экспортную поддержку и о том, какие для этого есть программы в Алтайском крае. Уточнить информацию об этом можно в центре "Мой бизнес" на ул. Мало-Тобольской, 19 и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

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