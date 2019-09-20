Рукописи не горят. Какой была дума Барнаула до революции и после развала СССР

Новейшей истории Барнаульской городской Думы 25 лет. Конечно, первый созыв, избранный в апреле 1999 года, значительно отличается от сегодняшнего седьмого созыва, как самой работой, так и общественно-политическими условиями. Это были времена, когда депутатов возглавлял самый народный мэр Барнаула Владимир Баварин, когда каждого народного избранника знали в лицо, когда БГД была местом дискуссий и баталий. И уж тем более многое изменилось со времен первой думы. Как было тогда и как стало теперь в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) рассказали действующий депутат гордумы Марина Понкрашева и директор юридического института Алтайского госуниверситета Антон Васильев, оба изучали документы тех лет, так что они не случайные гости. Кое-что из этой беседы мы приводим в текстовом формате с обозначением отрезка времени на записи. Но слушайте весь эфир, это было интересно.

Немного истории

01:24 На самом деле БГД уже 142 года (первое заседание состоялось 19 апреля 1877 года), примерно в таком виде она существовала до революции 1917. Ее новейшей истории 25 лет. Между ними совсем другая дума советского периода.

За эти 142 года изменилось многое. Тогда дума формировалась не на прямых выборах и не на принципах всесословности (как сегодня).

"Дума первых созывов в дореволюционное время состояла из дворян, купцов и чиновников. Напомним, что Алтай был тогда горным округом, здесь служили горные инженеры и, естественно, они, как элита, как интеллигенция, входили в состав думы за счет имущественного ценза, который тогда был введен", – рассказал Антон Васильев.

Он рассказал, что дума того периода была обособлена как высшая ступень управления, позже ее пытались включить в государственную модель управления как нижний уровень всей системы власти.

В дореволюционный период было некое совместное самоуправление горожан и депутатов.

"В отсутствии ресурсов земля была кабинетская, то есть государственная – люди вместе с депутатами собирали средства на строительство богаделен, школ, больниц", – добавил он.

Антон Васильев провел некоторое сравнение думы того периода и современной.

Легендарная дума

06:59 Марина Понкрашева напомнила о первом созыве современной БГД, назвав его легендарным.

"Это было тяжелое время. Государства, каким оно было еще два года назад, уже не существовало. Старые законы не действовали, а новых еще не было. Кстати, Устав города сделали депутаты именно этого созыва. Это были очень авторитетные люди, хозяйственники. В том числе Владимир Баварин, который был не просто главой города, но и депутатом, председателем городской думы", – напомнила она.

Марина Понкрашева занималась подготовкой празднования 25-летия БГД и изучала архивы. Например, протоколы заседаний, где были отражены споры народных избранников по важным вопросам: нужно ли увеличивать число депутатов, нужны ли выборы мэра. Народных выборов градоначальника в краевой столице нет с 2010 года. А тогда, в начале 2000-х, депутаты считали, что мэра должен выбирать народ.

Депутаты требовали прекратить войну в Чечне

13:46 Депутаты первых созывов постсоветского периода имели много полномочий и были свободны в высказывании мнений.

"Комментировали даже вопросы федерального значения. Например, война в Чечне. Написали открытое письмо в адрес президента Ельцина и премьера Черномырдина с требованием прекращения войны. Причем в этом письме встречаются достаточно жесткие слова. Сейчас мы таких реакций не даем", – рассказала Марина Понкрашева.

Кстати, Антон Васильев рассказал курьезный пример (об этом будет на 17 мин. 50 сек.). В начале XX века, когда у городского купца появился первый автомобиль, депутаты всерьез рассматривали вопрос о запрете его использования. Люди пугались, животные разбегались, впервые появилась аварийность.

Партия барнаульцев

16:38 Еще одно отличие БГД раннего периода от современной – тогда не было политизированности. Как говорил Владимир Баварин, депутаты представляют партию барнаульцев.

"Сегодня в БГД есть фракционное деление депутатов. Тогда же такого не было. Еще дореволюционные авторы отмечали, что на местном уровне политические дрязги и борьба излишни", – отметил Антон Васильев.

Где баталии?

19:00 Марина Понкрашева напомнила, что только с 2012 года депутатов стали выбирать по смешанной системе: по одномандатным округам и спискам партий. Раньше были только одномандатники, то есть люди голосовали за реальных кандидатов, было важно не от какой ты партии, а кто ты есть. В случае с партсписком же "галочку" в бюллетене получает партия. Люди могут даже не знать кандидатов.

"Нас часто спрашивают, а где баталии? Они есть, просто обычно на заседании комитетов, на заседании думы уже выносят взвешенные решения", – отметила Понкрашева.

Роль БГД

21:13 Ведущая спрашивает гостей, какова роль современной думы в управлении городом. Несмотря на декларируемое равенство двух ветвей власти, почти все вопросы решает именно администрация города.

"А почему администрации главнее? Я бы поставила знак равенства, это разные ветви власти. Мы принимаем бюджет, это же самый главный документ, по нему живет город, а администрация реализует. Должна быть выстроена командная работа. Конечно, не будем лукавить: не все всегда получается так, как хотят депутаты, или так, как хочет администрация", – говорит Марина Понкрашева.

Антон Васильев добавляет, что вообще главенствовать должна именно дума, но работать два органа власти должны в тандеме.