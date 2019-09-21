Не выносите мозг хирургу. Алтайский онколог о лечении "помирательных" болезней

Третья суббота сентября – особый праздник в медицинской сфере – Международный день хирурга. На Алтае очень много высокопрофессиональных врачей этого профиля. Один из них всю жизнь работает в сфере онкологии – Григорий Гликенфрейд, заведующий отделением опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкологического диспансера. Накануне праздника он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) с какими симптомами нужно идти в больницу, почему нельзя "выносить мозг" врачам, как медики переживают профессиональные неудачи и много другого. Вы можете послушать запись всего эфира, самые интересные моменты мы включили в текстовую версию.
Плохие симптомы
01:05 В отделении опухолей головы и шеи, где он работает уже 22 года, лечатся люди с новообразованиями в полости рта, лор-органов (нос, глотка, гортань), слюнных желез, щитовидной железы, а также всего остального, что кроме мозга есть в области головы и шеи. Головным и спинным мозгом занимаются врачи другого профиля – нейрохирурги.
Каждый год (в 2019 году это было 16-20 сентября) в поликлинике онкологического диспансера принимают всех желающих с болями, новообразованиями или язвами в полости рта и глотки, охриплостью голоса, шишками на шее, которые не проходят более двух-трех недель.
Григорий Гликенфрейд напомнил, что с головной болью, особенно если это главный или единственный симптом, обращаться не к онкологам, а неврологам.
Не терроризируйте хирургов
04:27 Хирурги – суеверный народ, сказал собеседник.
"Наш главный врач Юрий Вихлянов, классный хирург, всегда перед операцией надевает перчатки только с левой руки. Но главная примета – нельзя входить в операционную в плохом настроении, а еще хуже – в подавленном. У меня просьба к пациентам, а особенно к их родственникам: не терроризируйте хирурга, не выносите ему мозг ни до, ни после операции", – сказал он.
И напомнил, что сегодня над врачом достаточно контролирующих органов. Если уж хочется "поучаствовать в стимуляции", то делайте это позитивно, добрым словом.
07:03 "Многие ищут адреналин в прыжках с парашютом, в горных лыжах, в гонках. Хирурги в этом плане самые счастливые люди. Благодаря работе они каждый день просто купаются в адреналине", – добавил он.
Хирурги – люди с железной психикой, которые тренируются годами. Не важно, большая операция или маленькая, в хирургии мелочей не бывает.
09:48 "Операция хоть плановая, хоть экстренная – это не пожар в курятнике, а планомерная, спокойная, с крайне немногочисленными эпизодами ускорения работа. Мы на вопрос пациентов о времени операции любим отвечать: а вам быстро или хорошо?" – добавил Григорий Гликенфрейд.
Он напомнил, что кроме хирурга в процессе участвует много других специалистов, без которых операция не состоялась бы: гистологи, цитологи, клинические лаборанты, функциональные диагносты, эндоскописты, узисты, рентгенологи, медсестры, анестезиологи.
Медицинская документация
11:15 Работа хирурга не ограничивается операционной.
"Гораздо менее овеянный ореолом аспект – написание медицинской документации. Это занимает две трети, а то и три четверти рабочего времени. Мы пишем и печатаем, печатаем и пишем. Потом вырезаем и вклеиваем, и так одно и тоже во много разных мест. Данный труд высокоинтеллектуальным не назовешь, но хирург хотя бы может уйти в операционную. А вот терапевт этой возможности напрочь лишен, он пишет целый день, делая только короткие перерывы на послушать больного. Каждый, наверное, держал в руках многостраничную выписку из стационара. Она не сама по себе выползла из принтера. Каждую от первой до последней буквы написал врач. А еще в 10 раз больше он написал в истории болезни, которая уйдет в страховую. Цените труд врача и не обижайтесь, что он уделяет вам мало времени. У него этого времени просто нет", – сказал собеседник.
Лечим одну болячку, создаем другую
13.22 Григорий Гликенфрейд признал, что борясь с одной болезнью, пациенту могут создают другую.
"Здесь ключевое слово "жить". Все проблемы со здоровьем делятся на две группы: "помирательные" и "не помирательные". Если решить "помирательную" проблему и человек будет жить, то потом постепенно можно решать и "не помирательные", в том числе с помощью реконструктивной пластической хирургии. А если не решить основную проблему, то второстепенных больше не будет", – пояснил он.
Правда ли, что после операции рак может еще больше разрастись?
14:58 Бывают такие ситуации, когда опухоль действительно лучше не трогать. Он рассказал, что есть три типа операций: диагностическая – позволяет определить форму опухоли и назначить терапию, радикальная – убрать рак с хорошими шансами и не получить рецидив, паллиативная – когда опухоль уже не удалить, но можно облегчить страдания пациента и продлить ему жизнь. И каждый тип операции требуется в определенных условиях.
"Да, восстановление после многих операции сложное и не всегда возможно. Но если человек хочет жить, если его поддерживают близкие, то ничего невозможного нет", – сказал гость.
Рак молодеет?
16:30 Нет, не особенно молодеет. Средний возраст впервые выявленных онкологических больных в 2018 году составлял 63 года.
Вера в Бога и в то, что "все болезни из головы"
17:30 Ведущий спрашивает гостя, верующий ли он человек. И почему болеют маленькие дети, если Бог существует.
Григорий Гликенфрейд ответил так:
"Да, я верующий человек, крестился уже в сознательном возрасте. Я считаю, что фраза "меньше помпы – больше сути" подходит не только для работы, но и для веры. Почему болеют дети? Пути Господни неисповедимы. Нам не дано его судить. Господь всемогущ. Наша задача каждому на своем месте помогать Господу хорошо делать свои дела. Наука и религия давно пережили уже фразу конфронтации и спокойно существуют вместе. На онкологию смотреть с божественных позиций не надо. Существуют физические, химические, биологические факторы, вызывающие онкологические заболевания".
18:55 Есть еще одна "вера" – в то, что все болезни идут из головы, говорит Григорий Гликенфрейд. Врачи только симптомы снимают, а избавиться от болезней ты можешь сам, если настроишь себя на психологическое равновесие.
"Конечно, разумное в этом есть. Еще учителя наших учителей говорили, что все болезни от нервов, только сифилис от любви. Конечно, если человек живет в гармонии с собой и окружающими, не имеет вредных привычек, занимается физической культурой, то и факторов для развития болезни у него минимальное количество", – добавил собеседник.
Смерть пациента
20:25
"У каждого врача свое кладбище. Случается, что умирают и на хирургическом столе. Я уже говорил, что мы народ суеверный, хотя в большинстве – верующий", – сказал Гликенфрейд.
Врачи тоже очень сильно переживают такие ситуации, и дистанцироваться от них невозможно. Все пропускают через себя, потому хирурги долго и не живут.
Самолечение
24:18 Врач подчеркивает, что универсальных советов лечения в интернете вы никогда не найдете.
"Не надо самостоятельно ставить себе диагноз. Раз в год посещайте смотровой кабинет, где проведут осмотр кожи и видимых слизистых. Раз в год обзорная рентгенография органов грудной клетки. Раз в год осмотр у гинеколога", – сказал Гликенфрейд.
Он еще раз призвал доверять врачам, уважать их и перестать формировать их образ как "зажравшихся непрофессионалов-тунеядцев".
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